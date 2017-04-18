Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

АЛЬБЕРТИНИ: «Ювентус – не ПСЖ, но шансы у Барселоны есть»

Экс-игрок каталонского клуба поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 18.04.2017 10:39
  • 250 просмотров
  • 0 комментария
Метки
moroccoworldnews.com. Деметрио Альбертини
© moroccoworldnews.com. Деметрио Альбертини

Бывший полузащитник сборной Италии Деметрио Альбертини оценил шансы каталонской «Барселоны» в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ против Ювернтуса, который состоится 19 апреля.

«Ювентус» – не ПСЖ, и «Барселоне» на сей раз придется сложнее. Сначала надо обратить внимание на основной состав «Ювентуса». То есть приезжает ли Аллегри в Испанию, чтобы проиграть со счетом 0:2, или же хочет войти в историю, победив лучшую команду мира последних лет.

«Ювентус» в последнее время очень прогрессировал и уже мало напоминает ту команду, проигравшую в финале Лиги чемпионов «Барселоне». На мой взгляд, если форварды «Барселоны» будут заряжены на борьбу, есть шанс победы над «Ювентусом», – сказал Альбертини.

Напомним, первый матч в Турине закончился убедительной победой итальянской команды со счетом 3:0.

Источник — Mundo Deportivo

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.