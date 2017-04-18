АЛЬБЕРТИНИ: «Ювентус – не ПСЖ, но шансы у Барселоны есть»

Бывший полузащитник сборной Италии Деметрио Альбертини оценил шансы каталонской «Барселоны» в ответном поединке 1/4 финала ЛЧ против Ювернтуса, который состоится 19 апреля.

«Ювентус» – не ПСЖ, и «Барселоне» на сей раз придется сложнее. Сначала надо обратить внимание на основной состав «Ювентуса». То есть приезжает ли Аллегри в Испанию, чтобы проиграть со счетом 0:2, или же хочет войти в историю, победив лучшую команду мира последних лет.

«Ювентус» в последнее время очень прогрессировал и уже мало напоминает ту команду, проигравшую в финале Лиги чемпионов «Барселоне». На мой взгляд, если форварды «Барселоны» будут заряжены на борьбу, есть шанс победы над «Ювентусом», – сказал Альбертини.

Напомним, первый матч в Турине закончился убедительной победой итальянской команды со счетом 3:0.