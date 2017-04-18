ШЕВЧЕНКО: «Посмотрим на новую схему Динамо в матче против Шахтера»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».
«Матч очень важный. Интересно будет посмотреть, ведь «Динамо» в последнее время немного изменило схему игры, тактику. Поэтому посмотрим, как сыграют с «Шахтером». Будет интересно посмотреть на этот матч», – сказал Шевченко.
Напомним, поединок «Динамо» – «Шахтер» состоится в пятницу, 21 апреля, на стадионе НСК «Олимпийский». Начало в 20:00.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.