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ШЕВЧЕНКО: «Посмотрим на новую схему Динамо в матче против Шахтера»

Наставник национальной сборной поделился ожиданиями от центрального поединка 26-го тура УПЛ

  • 18.04.2017 10:06
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ФФУ. Андрей Шевченко
© ФФУ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером».

«Матч очень важный. Интересно будет посмотреть, ведь «Динамо» в последнее время немного изменило схему игры, тактику. Поэтому посмотрим, как сыграют с «Шахтером». Будет интересно посмотреть на этот матч», – сказал Шевченко.

Напомним, поединок «Динамо» – «Шахтер» состоится в пятницу, 21 апреля, на стадионе НСК «Олимпийский». Начало в 20:00.

Источник — ТК Футбол

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