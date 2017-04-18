ХАЧЕРИДИ: «Даже мне доктора не говорят, когда вернусь на поле»

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о ходе восстановления после травмы, полученной в товарищеском поединке против «Ворсклы».

«Особо рассказывать пока нечего. Лечусь согласно предписанной программе реабилитации. Прохожу все необходимые процедуры. Постоянно занимаюсь в тренажерном зале, поддерживая в тонусе мышцы, которые сейчас можно нагружать.

Моя нога с травмированным коленом пока находится в лангете. Прохожу в ней, как минимум, до 26 апреля. Потом пройдут медобследование, и если всё будет хорошо, то начнем разрабатывать ногу. И только потом можно будет приступить к пробежкам.

Мое возвращение на поле? Даже мне доктора этого пока не говорят – не хотят загадывать так далеко», – сказал Хачериди.