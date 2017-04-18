Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ХАЧЕРИДИ: «Даже мне доктора не говорят, когда вернусь на поле»

Защитник «Динамо» – о восстановлении после травмы

  • 18.04.2017 09:48
  • 593 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о ходе восстановления после травмы, полученной в товарищеском поединке против «Ворсклы».

«Особо рассказывать пока нечего. Лечусь согласно предписанной программе реабилитации. Прохожу все необходимые процедуры. Постоянно занимаюсь в тренажерном зале, поддерживая в тонусе мышцы, которые сейчас можно нагружать.

Моя нога с травмированным коленом пока находится в лангете. Прохожу в ней, как минимум, до 26 апреля. Потом пройдут медобследование, и если всё будет хорошо, то начнем разрабатывать ногу. И только потом можно будет приступить к пробежкам.

Мое возвращение на поле? Даже мне доктора этого пока не говорят – не хотят загадывать так далеко», – сказал Хачериди.

Источник — Динамо Киев от Шурика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.