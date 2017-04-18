ХАЧЕРИДИ: «Даже мне доктора не говорят, когда вернусь на поле»

Защитник «Динамо» Евгений Хачериди рассказал о ходе восстановления после травмы, полученной в товарищеском поединке против «Ворсклы».
«Особо рассказывать пока нечего. Лечусь согласно предписанной программе реабилитации. Прохожу все необходимые процедуры. Постоянно занимаюсь в тренажерном зале, поддерживая в тонусе мышцы, которые сейчас можно нагружать.
Моя нога с травмированным коленом пока находится в лангете. Прохожу в ней, как минимум, до 26 апреля. Потом пройдут медобследование, и если всё будет хорошо, то начнем разрабатывать ногу. И только потом можно будет приступить к пробежкам.
Мое возвращение на поле? Даже мне доктора этого пока не говорят – не хотят загадывать так далеко», – сказал Хачериди.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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