Матч Україна – Туреччина може пройти в Харкові

Голова ХОДА Юлія Світлична за підсумками робочої наради з президентом ФФУ Андрієм Павелком повідомила, що матч відбору до ЧС-2018 між збірними України та Туреччини, запланований на 2 вересня 2017 року, може пройти в Харкові.

«Ми домовилися про те, що на засідання виконкому Федерації футболу України буде винесено питання про проведення матчу Україна - Туреччина в Харкові - на стадіоні «Металіст». Як завжди, будемо дуже наполегливо опрацьовувати це питання з ФФУ», - сказала Юлія Світлична.

«Тут найбільший футбольний регіон, де навіть на матчі аматорського чемпіонату приходять по 9 тисяч глядачів. Це хороший приклад для всієї країни, - сказав Павелко. - Сьогодні ми обговорили пропозицію Юлії Олександрівни про те, щоб найближчим часом виконком прийняв рішення по матчу Україна - Туреччина. Я думаю, що ця пропозиція отримає одноголосну підтримку. Харків прекрасно зустрічає такі матчі, й головний тренер збірної Андрій Шевченко також підтримує ідею проведення гри в Харкові», - додав президент ФФУ.