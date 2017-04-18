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Матч Україна – Туреччина може пройти в Харкові

На засідання виконкому ФФУ буде винесено питання про проведення поєдинку на стадіоні «Металіст»

  • 18.04.2017 09:38
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kharkivoda.gov.ua
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Голова ХОДА Юлія Світлична за підсумками робочої наради з президентом ФФУ Андрієм Павелком повідомила, що матч відбору до ЧС-2018 між збірними України та Туреччини, запланований на 2 вересня 2017 року, може пройти в Харкові.

«Ми домовилися про те, що на засідання виконкому Федерації футболу України буде винесено питання про проведення матчу Україна - Туреччина в Харкові - на стадіоні «Металіст». Як завжди, будемо дуже наполегливо опрацьовувати це питання з ФФУ», - сказала Юлія Світлична.

«Тут найбільший футбольний регіон, де навіть на матчі аматорського чемпіонату приходять по 9 тисяч глядачів. Це хороший приклад для всієї країни, - сказав Павелко. - Сьогодні ми обговорили пропозицію Юлії Олександрівни про те, щоб найближчим часом виконком прийняв рішення по матчу Україна - Туреччина. Я думаю, що ця пропозиція отримає одноголосну підтримку. Харків прекрасно зустрічає такі матчі, й головний тренер збірної Андрій Шевченко також підтримує ідею проведення гри в Харкові», - додав президент ФФУ.

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