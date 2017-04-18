Віталій Лисицький очолив аматорський клуб з Києва

Колишній гравець низки українських клубів, а також національної збірної Віталій Лисицький очолив київський футбольний клуб «Меліоратор».



Лисицький відгукнувся на запрошення засновника «Меліоратора» Дмитра Дубаса та має на меті допомогти столичним аматорам практичним досвідом у створенні сучасного конкурентоспроможного колективу.



Додамо, що 35-річний футболіст продовжує професійні виступи в складі «Колосу» з Ковалівки.