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Віталій Лисицький очолив аматорський клуб з Києва

Екс-гравець збірної України спробує себе в новому амплуа

  • 18.04.2017 09:06
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ФК Колос. Виталий Лисицкий
© ФК Колос. Виталий Лисицкий

Колишній гравець низки українських клубів, а також національної збірної Віталій Лисицький очолив київський футбольний клуб «Меліоратор».

Лисицький відгукнувся на запрошення засновника «Меліоратора» Дмитра Дубаса та має на меті допомогти столичним аматорам практичним досвідом у створенні сучасного конкурентоспроможного колективу.

Додамо, що 35-річний футболіст продовжує професійні виступи в складі «Колосу» з Ковалівки.

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