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Галатасарай заинтересован в услугах Луческу

Наставник «Зенита» может занять ключевую должность в стамбульском клубе

  • 18.04.2017 08:39
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ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в услугах экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу.

По информации турецких СМИ, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек несколько раз созванивался с румынским специалистом, обговаривая детали сделки.

Сам Луческу хочет занять должность генерального директора клуба, или спортивного директора. Также он планирует, что тренировать клуб из Стамбула будет его сын – Разван. Таким образом, румынский тандем сможет без излишнего сопротивления привить «Галатасараю» систему с покупкой и последующим «выращиванием» перспективных легионеров для европейского рынка.

Напомним, с 2000 по 2002 год Луческу работал в «Галатасарае» главным тренером.

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