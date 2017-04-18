Галатасарай заинтересован в услугах Луческу

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в услугах экс-тренера «Шахтера» Мирчи Луческу.
По информации турецких СМИ, президент «Галатасарая» Дурсун Озбек несколько раз созванивался с румынским специалистом, обговаривая детали сделки.
Сам Луческу хочет занять должность генерального директора клуба, или спортивного директора. Также он планирует, что тренировать клуб из Стамбула будет его сын – Разван. Таким образом, румынский тандем сможет без излишнего сопротивления привить «Галатасараю» систему с покупкой и последующим «выращиванием» перспективных легионеров для европейского рынка.
Напомним, с 2000 по 2002 год Луческу работал в «Галатасарае» главным тренером.
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