Итальянский специалист Джанфранко Дзола покинул пост главного тренера «Бирмингема». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Дзола возглавил английский клуб в декабре 2016 года, подписав контракт на 2,5 сезона. Напомним, ранее итальянец тренеровал «Вест Хэм», Уотфорд», «Кальяри» и катарский «Аль-Араби».
После 43 туров «Бирмингем» занимает 20-е место в Чемпионшипе.
Источник — ФК Бирмингем Сити
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