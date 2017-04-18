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Дзола покинул пост главного тренера Бирмингема

Итальянский специалист проработал в команде 4 месяца

  • 18.04.2017 08:20
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bcfc.com. Джанфранко Дзола
© bcfc.com. Джанфранко Дзола

Итальянский специалист Джанфранко Дзола покинул пост главного тренера «Бирмингема». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дзола возглавил английский клуб в декабре 2016 года, подписав контракт на 2,5 сезона. Напомним, ранее итальянец тренеровал «Вест Хэм», Уотфорд», «Кальяри» и катарский «Аль-Араби».

После 43 туров «Бирмингем» занимает 20-е место в Чемпионшипе.

Источник — ФК Бирмингем Сити

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