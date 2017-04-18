Реал Мадрид - Бавария. Анонс

Не успели прогреметь первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, как следуют и ответные поединки самого престижного турнира Старого Света. Одним из ключевых матчей этого дня будет сыгран в Мадриде, где «Реал» попытается довести дело до логического конца и выбить из розыгрыша турнира одного из главных фаворитов, «Баварию».

Потеря ключевых центральных защитников в одной и другой команде заставляет тренеров делать ставку на атаку. В первом матче в Мюнхене именно та команда, которая серьезней отнеслась к своим голевым моментам, смогла выиграть и сделать хороший задел накануне ответного поединка. Если с обороной и у одних, и у других серьезные проблемы, то в атаке «Реал» серьезно превосходил своего соперника неделю назад.

Потеря Роберта Левандовски дорого стоила Карло Анчелотти, который был вынужден закрывать образовавшуюся дыру едва восстановившимся после травмы Томасом Мюллером, однако немцу не удалось полноценно заменить польского нападающего, который должен вернуться в строй уже к ответному поединку. У Зинедина Зидина проблем поменьше, хоть и в очередной раз придется экспериментировать с центром обороны.

Накануне соперники провели свои матчи во внутренних чемпионатах. «Королевский клуб» благодаря голу Иско на 90-й минуте смог вырвать победу у «Спортинга» (3:2) и сохранить лидерство в чемпионате. «Бавария» же в очередной раз показала беззубость в атаке и не смогла забить ни одного гола в ворота «Байера», который отбивался всеми силами и, играя в меньшинстве с 59-й минуты, не дал «Голливуду» увезти три очка в Мюнхен.

Зинедин Зидан, главный тренер «Реала»:

- У мюнхенцев отличные игроки на всех позициях. Знаем, что у «Баварии» много сильных сторон, но у нее есть и слабости. Надо сыграть в свой футбол, подготовиться так, как к первому матчу. Мы не станем почивать на лаврах. Матч будет трудным. Его судьбу решат мелочи. Мы должны провести идеальный матч. Хотим его выиграть. Первый поединок уже забыт - будем играть на победу. Знаем, что «Бавария» сильна и дома, и в гостях. Она не очень сильно меняется. Мюнхенцы будут давить до финального свистка. Надо сыграть очень и очень хорошо.

Карло Анчелотти, главный тренер «Баварии»:

- Нам нужно будет показать свой лучший футбол, чтобы пройти дальше. Шансы наши стали пониже, чем неделю назад, но все еще поправимо. В «Реале» я работал два года, и у меня действительно остались незабываемые впечатления. Сегодняшняя тренировка важна для Жерома Боатенга и Матса Хуммельса. Роберт Левандовски чувствует себя нормально, вчера он работал в общей группе. А вот первые два занимались по индивидуальной программе. Посмотрим, как они сегодня будут выглядеть на поле, но я полагаю, шансы сыграть у обоих большие.

Максим ГРОЗНЫЙ

Ориентировочные составы:

«Реал» М: Навас - Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело - Кроос, Каземиро, Модрич - Иско, Бензема, Роналду.

«Бавария»: Нойер - Лам, Алонсо, Алаба, Бернат - Видаль, Тьяго Алькантара - Роббен, Рибери - Левандовски, Мюллер.

Не сыграют: Пепе, Варан, Бэйл - Хави Мартинес, Боатенг, Хуммельс.