Ключевые фигуры чемпионата Германии все те же. «Бавария» на одной ноге не смогла переиграть «Байер», который должен быть благодарен Фортуне, «Лейпциг» гарантирует себе впервые в истории место в розыгрыше Лиги чемпионов, сделав это с первой попытки, «Боруссия» Дортмунд наконец-то побеждает и продолжает преследование тройки лидеров, а «Дармштадт» оттягивает свой вылет во второй дивизион, вырвав победу на 92-й минуте у «Шальке». «Хоффенхайм» же добывает веселую победу над Гладбахом и не подпускает к себе Дортмунд.

Матч против Гладбаха получился для команды Юлиана Нагельсманна очень и очень нервным. Безобразная игра в обороне одной и другой команды позволила увидеть зрителям 8 голов. Однако, к счастью болельщиков хозяев, 5 из них влетели в ворота подопечных Дитера Хекинга. Хотя надо отдать должное и «Боруссии», которая за 4 минуты игрового времени смогла отыграть отставание в два мяча и сравнять счет, с чем команды ушли на перерыв. Но во втором тайме по действиям футболистов одной и другой команды было видно, кому больше нужна победа в данном поединке.

«Хоффенхайм» бросил большие силы вперед и вполне закономерно отличился еще двумя взятиями ворот. Чего только стоит выстрел Ута в середине второго тайма, который может претендовать на звание лучшего гола этого тура! Тем не менее, сразу же радость от потрясающего удара хавбека «Хоффенхайма» сменилась на нервозность после того, как Гладбаху удалось забить и третий гол. Однако за минуту до финального свистка главному герою матча Демирбаю удалось снять все вопросы о победителе и сохранить своей команде третью строчку в турнирной таблице.

«Хоффенхайм» - «Боруссия» М - 5:3

Голы: Салаи, 9, 24, Демирбай, 58, 89, Ут, 75 — Вестергор, 31, Штиндль, 35, Дауд, 78.

«Хоффенхайм»: Бауманн — Зюле, Хюбнер (Бичакчич, 85), Толян- Цубер, Руди, Фогт, Демирбай, Салаи (Амири, 74) — Крамарич, Вагнер (Ут, 63).

«Боруссия» М: Зоммер — Кристенсен, Вендт, Эльведи, Вестергор — Штробль (Бенеш, 85), Дауд — Траоре (Херрманн, 74), Хофманн, Хан (Дрмич, 74) — Штиндль.

Предупреждения: Хюбнер, Фогт — Штиндль, Эльведи, Кристенсен, Дауд.





«Бавария» ехала в Леверкузен не только в качестве фаворита, но и в качестве раненного зверя. После поражения от «Реала» в розыгрыше Лиги чемпионов команда Карло Анчелотти наверняка хотела вернуть себе победное шествие и намеревалась сделать это уже в отчетном поединке. Необходимо справедливо отметить, что для этого у «Голливуда» были все возможности, но «аптекарям» каким-то чудом удалось избежать поражения в поединке.

В одном из эпизодов сразу три игрока «Баварии» могли отличиться в воротах соперника, но несколько сэйвов кряду совершил Лено и его защитники, в невероятных подкатах парировавшие выстрелы соперника. В конце матча мог вырывать три очка у «Байера» капитан Лам, но с убойной позиции не смог попасть по воротам. Налицо проблема Мюнхена с нападающими - Томас Мюллер так и не смог заменить травмированного Роберта Левандовски, а других кадров у Анчелотти, к сожалению, нет.

«Байер» - «Бавария» - 0:0

«Байер»: Лено — Хильберт, Венделл, Едвай, Топрак — Кампль, Хавертц (Бэйли, 88), Арангис (Драгович, 62) — Баумгартлингер, Брандт (Бельараби, 66), Фолланд.

«Бавария»: Нойер — Мартинес (Лам, 72), Алаба, Рафинья, Бернат — Алькантара, Видаль, Киммих — Дуглас Коста (Роббен, 60), Коман (Хаби Алонсо, 70), Мюллер.

Предупреждения: Арангис, Едвай.

Удаление: Едвай, 59.





Этот матч мог стать решающим для «Дармштадта» в элитном немецком дивизионе. Пробившись в первую Бундеслигу два года назад, «лилии» так и не смогли стать здесь своими. Этот сезон наглядно показал насущные проблемы команды, которая пока что не умеет вести грамотную трансферную политику и подбирать себе качественных тренеров. Похожая ситуация в этом сезоне сложилась и у «Шальке», тренера которого Маркуса Вайнцирля, похоже, уже можно отправлять в отставку. Однако руководство клуба, наверняка, дотянет до конца сезона, чтобы летом переманить к себе более-менее высококлассного специалиста.

В этом матче желание смогло одолеть нежелание, которое читалось на лицах игроков гостей, отбывших номер в Дармштадте. Это читалось и в действиях игроков «Шальке» при построении игры, и в эпизодах, когда эта команда могла забивать голы в ворота хозяев. Чего только стоит незабитый пенальти Бургшталлера, который подарил «Дармштадту» надежду. Любой результат кроме победы отправлял «лилий» во второй дивизион за 5 туров до финиша, но на 93-й минуте команде Торстена Фрингса все же удалось вырвать победу и оттянуть свою смерть еще минимум на один тур.

«Дармштадт» - «Шальке» - 2:1

Голы: Вранчич, 11, Гондорф, 90+3 — Коке, 75.

На 58-й минуте Бургшталлер не реализовал пенальти (вратарь).

«Дармштадт»: Эссер — Банггор, Холланд, Сиригу (Федецкий, 46), Сулу — Алтынтоп, Камавуака (Шипплок, 77) — Вранчич, Гондорф, Хеллер — Платте (Розенталь, 66).

«Шальке»: Фэрманн — Керер, Аого, Коке, Бадштубер — Горетцка, Гайс (Бенталеб, 67) — Майер, Калиджури (Шопф, 81), Бургшталлер — Авдияй (Ди Санто, 55).

Предупреждения: Сиригу, Алтынтоп, Холланд, Банггор, Эссер — Керер, Майер.

Удаление: Керер, 81.





Турнирная таблица:



Алексей ГОРЛАЧ