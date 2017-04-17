Василь КАРДАШ: «Дніпро і Волинь мають певні проблеми з фінансуванням»

«Футболісти «Дніпра» і «Волині» мають певні проблеми з фінансуванням, - сказав Василь Кардаш, - Та вони не повинні через це опускати руки. Ми маємо приклад криворізького «Кривбасу», який у період безгрошів’я показував чудову гру. Звісно, дуже важко змусити вікового футболіста виступати за «дякую», адже спортсмен має сім’ю, дітей, які чекають на заробітки годувальника родини. Ну а молоді хлопці навіть без грошей повинні битися не так за честь клубу, як за своє ім’я. Вони повинні продати себе у стабільніший клуб. І це основний нині стимул для більшості гравців «Дніпра» та «Волині». Не раджу їм перейматися тим, що клуби заборгували їм гроші. Треба показувати хорошу гру заради кар’єрного росту. А він може відбутися лише у разі переходу в успішнішу команду».