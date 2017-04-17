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ДЕНИСОВ: «Динамо – Шахтер – это единое целое украинского футбола»

Известный ведущий поделился впечатлениями от поединка

  • 17.04.2017 20:45
  • 438 просмотров
  • 3 комментария
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footballua.tv. Александр Денисов
© footballua.tv. Александр Денисов

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился ожиданиями от грядущего поединка между «горняками» и «бело-синими».

- Давайте вспомним майский матч прошлого года «Динамо» - «Шахтер», который вообще ничего не решал, а вот шоу мы получили во всех смыслах: и боевик, и мелодрама, и все остальное. А поединок 21-го числа – это матч, в котором еще ничего не потеряно. Сейчас отрыв между командами – 11 очков и, в случае победы «Динамо», отрыв сократится до 8-ми. Плюс это может добавить психологического преимущества киевлянам, уверенности. В любом случае, мы очень ждем пятницы и очень хотим увидеть матч «Динамо» - «Шахтер», а также ждем от этого матча всего самого наилучшего. В любом случае, мы понимаем, что «Динамо» - «Шахтер» - это единое целое украинского футбола. Одного нет без второго, второго нет без первого!

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Космонавт ДК
    online
      Космонавт ДК, 17.04.2017 21:19
    +5
    ПЕНИСОВ: «Динамо – Шахтер – это единое целое украинского футбола»
    Абсолютно согласен,вот только Пенисов тут лишний..
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    slavant
    online
      slavant, 17.04.2017 21:28
    +3
    а чего ж г*вном постоянно поливаете на половину этого единого целого тогда??!! смешно слушать просто, постоянно ищут какой то компромат на динамо или поводы для скандалов, и это конечно всё для объединения в одно целое, цирк...
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    Dynamo_s_Dnepra
      Dynamo_s_Dnepra, 17.04.2017 21:29
    +2
    Динамо-Шахтер - это классико... Но такие донецкие ублюдки как денисов портят его
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