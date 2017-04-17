ДЕНИСОВ: «Динамо – Шахтер – это единое целое украинского футбола»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов поделился ожиданиями от грядущего поединка между «горняками» и «бело-синими».

- Давайте вспомним майский матч прошлого года «Динамо» - «Шахтер», который вообще ничего не решал, а вот шоу мы получили во всех смыслах: и боевик, и мелодрама, и все остальное. А поединок 21-го числа – это матч, в котором еще ничего не потеряно. Сейчас отрыв между командами – 11 очков и, в случае победы «Динамо», отрыв сократится до 8-ми. Плюс это может добавить психологического преимущества киевлянам, уверенности. В любом случае, мы очень ждем пятницы и очень хотим увидеть матч «Динамо» - «Шахтер», а также ждем от этого матча всего самого наилучшего. В любом случае, мы понимаем, что «Динамо» - «Шахтер» - это единое целое украинского футбола. Одного нет без второго, второго нет без первого!