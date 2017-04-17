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ОФИЦИАЛЬНО: Терри покинет Челси по окончании сезона

Защитник уходит из лондонского клуба

  • 17.04.2017 20:10
  • 771 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Челси. Джон Терри
© ФК Челси. Джон Терри

Джон Терри и ФК «Челси» пришли к совместному решению, что капитан покинет клуб в конце сезона.

Все на «Бридже» выражают бескрайнюю благодарность Джону за его работу и желают ему всего самого лучшего в будущем.

Джон более двух десятилетий верой и правдой служил клубу. За это время он не раз демонстрировал, что гордится тем, что носит форму «Челси», и он надевал цвета клуба 713 раз с момента дебюта в 1998 году, забив в процессе 66 мячей. Он на третьем месте в клубе по числу проведенных матчей. В 578 встречах он выходил на поле с капитанской повязкой.

В этом сезоне он реже появлялся на поле, однако оставался крайне влиятельным человеком в раздевалке и вдохновлял команду, которая под руководством Антонио Конте прочно обосновалась на первой строчке таблицы АПЛ.

На протяжении своей карьеры Джей Ти внес большой вклад в успехи клуба, стабильно помогая команде завоевывать трофеи за этот крайне успешный период в истории клуба. Он выиграл Лигу Чемпионов, четыре раза становился чемпионом АПЛ, завоевал трофей Лиги Европы, пять медалей Кубка Англии и три Кубка Лиги. На его счету 14 крупных наград, что делает его наиболее титулованным игроком в истории клуба за все времена.

Источник — ФК Челси

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Комментарии
    Na_Marse_Klassno
    Na_Marse_Klassno, 17.04.2017 21:07
    +1
    В независимости от околофутбольной жизни этого человека, Терри был одним из лучших защитников в мире начала 2000 годов (на сколько я помню). Джон однозначно был и будет предан клубу. Всем бы иметь такую карьеру. Нужно нашим молодым игрокам его в пример ставить. Несмотря на не очень простой характер, всегда 100% отдача на поле и искренее переживание за результат. Уходит целая эпоха.
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