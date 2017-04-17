Виктор ВАЦКО: «Для Шахтера проигрыш Динамо не будет трагедией»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился своим мнением о грядущем матче «Динамо» и «Шахтера» и о чемпионской гонке.

- «Шахтер» опережает «Динамо» в турнирной таблице на одиннадцать очков. Если пиарить их грядущий матч, то да, это классическое дерби украинского футбола. Но для «Шахтера» даже проигрыш не будет трагедией. Можно говорить все, что угодно, но медали есть медали, и неважно, кому и с каким счетом ты проигрывал по ходу сезона, если в итоге ты стал чемпионом. Я не хочу слышать даже истории про «легитимное» чемпионство и «нелегитимное». Эти разговоры велись как в прошлом году, так и в этом. У нас такой сегодня чемпионат, какой есть, и играют такие команды, которые есть на сегодняшний день.