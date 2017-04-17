Филипп ЛАМ: «Всегда хочется играть против лучших»

За свою карьеру Филипп Лам провел немало великолепных матчей в Лиге чемпионов. Капитан «Баварии» принял участие в трех финалах и 12 полуфинальных матчах. В прошлую среду Лам в 104-й раз в футболке «Баварии» вышел на поле в рамках самого престижного клубного турнира, опередив предыдущего рекордсмена Оливера Кана (103 матча).

«Всегда хочется играть против лучших, за свою карьеру я провел немало таких матчей», - рассказывает Филипп Лам. С учетом семи матчей в составе «Штутгарта», Лам отыграл 111 встреч в Лиге чемпионов - ни один немецкий футболист не провел больше матчей в Лиге чемпионов!

«Олд Траффорд», «Камп Ноу», «Сан Сиро» и «Сантьяго Бернабеу»: у Филиппа Лама остались замечательные воспоминания о матчах на этих великих стадионах. Судьба распорядилась таким образом, что под занавес своей карьеры он снова вернулся на «Бернабеу». Капитан «Баварии» уже три раза играл в Мадриде против королевского клуба. Нет такой команды, против которой Лам играл бы чаще в Лиге чемпионов. Во вторник Ламу предстоит восьмой матч против испанского Рекордмайстера. Также на «Сантьяго Бернабеу» проходил финал Лиги чемпионов 2010 года, который «Бавария», к сожалению, проиграла миланскому «Интеру» со счётом 0:2.

«Будет приятно снова выйти на поле «Сантьяго Бернабеу». На этом стадионе всегда великолепная атмосфера. Я многое пережил здесь», - сказал победитель Лиги чемпионов 2013 года сразу же после жеребьевки, вспомнив выход в финал в 2012 году. Лам знает, что для него это будет последний матч на «Сантьяго Бернабеу» в качестве профессионального футболиста. Именно поэтому эта игра станет для него вдвойне особенной.

Лам постарается сделать всё в его силах для того, чтобы последний матч на «Сантьяго Бернабеу» не стал для него последним в Лиге чемпионов. Для этого необходимо исправить результат первого матча, в котором «Бавария» потерпела поражение со счётом 1:2. «Мы можем победить в Мадриде», - уверенно заявил капитан Рекордмайстера.

Большой опыт Лама несомненно пойдет на пользу его команде. «В первом матче в Мадриде два года назад мы контролировали игру, но в итоге позволили поймать себя на контратаке. В этот раз мы должны будем избежать подобное», - предупредил Лам, добавив: «У нас сильная команда, и мы знаем, что мы сможем забить на выезде». Таким образом, созданы все предпосылки для отличного матча на самом высоком европейском уровне. Пусть для Филиппа Лама он будет не последним!