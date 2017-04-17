Асмир БЕГОВИЧ: «Манчестер Юнайтед был агрессивнее нас»

Асмир Бегович считает, что большой опыт нынешней команды «Челси» поможет игрокам сохранять спокойствие в заключительном месяце сезона.

Боснийский голкипер впервые вышел в стартовом составе в этом сезоне АПЛ, заменив Тибо Куртуа, но мало чем мог помочь своей команде в эпизодах с пропущенными мячами. Он отметил игру «синих» с первых минут, которая сказалась на ходе всего матча на «Олд Траффорд».

«С первых минут «Юнайтед» был агрессивнее нас и немного лучше играл на подборе, — говорит голкипер. — Они хорошо начали матч, и нам пришлось догонять».

«Нам стоило лучше сыграть в атаке. У нас есть множество игроков, которые могут решить исход матча, хороших игроков, но мы не были близки к этому. Это был тяжелый день».

Бегович уверен, что команда имеет все необходимое, чтобы удержать первое место. В составе команды Антонио Конте есть игроки, которые выигрывали чемпионаты Англии, Испании, Франции, Португалии, Украины и Бельгии. И, разумеется, сам Конте трижды выигрывал чемпионат Италии, когда возглавлял «Ювентус».

«Мы не нервничаем. У нас в команде собраны опытные игроки, которые уже были в подобных ситуациях и справлялись с ними. Мы просто должны сосредоточиться на следующей игре и провести её лучше».

«Мы справимся. Ещё предстоит провести много матчей в этом сезоне. Мы просто должны сделать свою работу. Мы по-прежнему лидируем с отрывом в четыре очка, на что мы с радостью согласились бы, если бы нам сказали об этом в начале сезона. Мы по-прежнему находимся в хорошем положении и должны сосредоточиться на своей игре. Если мы возьмем очки, которые должны набрать, то результаты «Тоттенхэма» будут для нас не важны».