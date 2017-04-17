Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо нужно бросать все силы и рисковать»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко рассказал, почему «Динамо» важно показать хорошую игру против «Шахтера», независимо от турнирного положения команд.
- Одиннадцать очков отрыва «Шахтера» от «Динамо»… Та хоть тридцать пять! «Динамо» нужно бросать все силы и рисковать. Киевской команде надо показывать тот футбол, который она сейчас показывает. Также им важно вспомнить прошлогодние матчи этих команд, когда «Динамо» стало чемпионом, а вот в очных встречах «Шахтер» обыгрывал «Динамо» с большим перевесом и даже не всегда первым составом. Тогда говорили, что это за чемпион, если его дважды обыграл главный соперник?
Источник — ТК Футбол
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