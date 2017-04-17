Дмитро КЛЬОЦ: «Тяжко грати на виїзді»

Традиційне святкування дня народження Дмитро Кльоц замінив на тяжку та напружену гру з «Ворсклою». Після ранкових привітань від команди, навздогін Дмитро отримав ще й хорошу можливість, аби першим записати своє прізвище на табло стадіону в Полтаві. Як пізніше зізнався сам карпатівець, забракло долі везіння, щоби все ж залишити власний слід у воротах Шуста.

«Гра справді видалась важкою, було багато боротьби. Можу сказати, що майже нічого не виходило зробити в атаці. Тяжко грати на виїзді, та ще проти такої хорошої команди, як полтавська «Ворскла». Зважаючи на сьогоднішній матч, потрібно визнати, що нічия для нас теж є позитивним результатом» – розповідає Кльоц.

«Мені не вистачило трішки везіння. Я міг відкривати рахунок ще на першій хвилині зустрічі. Так, і наприкінці поєдинку теж не скористався на повну отриманою можливістю. Хлопці мали власні моменти, але, на жаль, на табло нулі. І «Карпатам», і «Ворсклі» забракло долі фарту. Як наслідок, нічийний результат».

«Матч вийшов непоганий. Повторюсь, що подібні поєдинки на виїзді завжди тяжко даються. Взяли очко – це вже добре. Маємо кілька вихідних аби відсвяткувати Великдень. З новими силами та бажанням будемо готуватись до «Волині» – додав півзахисник.