«Ростов» засушил ЦСКА

После нескольких хороших матчей в исполнении ЦСКА весной, команда Виктора Гончаренко не впечатляет своей игрой в последних двух поединках. Но если с «Краснодаром» «армейцы» в целом выглядели неплохо (в большей степени это касается лишь первого тайма), то против «Ростова» московская команда провела крайне неубедительную игру, так и не сумев ни разу поразить ворота соперника.

Безусловно, у «желто-синих» качественная оборона, одна из лучших в Премьер-лиге, но ведь и ЦСКА в атаке показал далеко не свой максимум. Парочку хороших моментов упустили Александр Головин и Марио Фернандес, был убойный момент у Аарона Оланаре, получившего шанс выйти в основе. И это, пожалуй, все, что можно вспомнить за весь матч у ворот Никиты Медведева.

К слову, сухая серия голкипера «Ростова» насчитывает уже 682 минуты. Это конечно впечатляет, но тренерский штаб во главе с Иваном Данильянцом должно беспокоить другое. «Сельмаши» не забивают уже на протяжении пяти матчей (с учетом поединка ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»). Что же случилось с атакой ростовской команды, где есть, кому забивать? Ведь и моментов «желто-синие» создают немного, а в отчетной встрече с ЦСКА и вовсе ничего не создали за 90 минут.

Допустив вторую осечку кряду, команда Виктора Гончаренко отпустила «Спартак» на десять очков. Теперь даже очная встреча с командой Массимо Карреры мало что даст «армейцам». ЦСКА надо надеяться, что в оставшихся семи поединках «Спартак» растеряет 10-очковое преимущество, при этом «красно-синие» сами должны набрать максимум очков в семи матчах, во что совершенно не верится. Куда актуальнее для ЦСКА сейчас борьба с «Зенитом» за вторую позицию.

ЦСКА – «Ростов» 0:0

ЦСКА: Акинфеев – В. Березуцкий, Игнашевич, Васин – Вернблум – Фернандес, Головин, Витиньо, Набабкин (Щенников, 46) – Оланаре (Натхо, 73), Ионов (Чалов, 80)

«Ростов»: Медведев – Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев – Ерохин, Гацкан, Нобоа – Полоз (Девич, 76), Азмун (Могилевец, 66)

Предупреждения: Фернандес – Калачев, Гацкан

«Рубин» упускает последний шанс

Команда Хавьера Грасии, имея возможность подобраться ближе к «Краснодару» в турнирной таблице, упустила, по сути, последний реальный шанс побороться за еврокубковое место. «Рубин», чья безвыигрышная серия составляет уже пять матчей, ничего не смог противопоставить на своем поле подопечным Игоря Шалимова. «Краснодар» показал одну из лучших своих игр весной, не предоставив казанцам ни малейшего шанса на положительный результат. Единственный гол в матче забил Федор Смолов, классным обводящим ударом из-за пределов штрафной отправив мяч в дальний угол.

Победа позволила «быкам», прервавшим двухматчевую серию без побед, сократить отставание от «Зенита» и ЦСКА до пяти и шести очков соответственно. Правда, не думаю, что сегодняшний «Краснодар», даже с учетом не сложного календаря на финише сезона, способен завоевать один из комплектов медалей. А вот свое четвертое место команда Игоря Шалимова должна удержать. Теперь главный соперник у «быков» «Локомотив», набравший хороший ход в весенней части сезона.

Что касается «Рубина», то, как выше уже отмечалось, казанская команда упустила последний шанс зацепиться за зону ЛЕ, и текущий 10-очковый дефицит от «Краснодара» уже точно не отыграть.

«Рубин» - «Краснодар» 0:1

Гол: Смолов, 57

«Рубин»: Рыжиков – Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин – М’Вила (Цакташ, 67), Сонг – Ахметов, Лестьенн (Карадениз, 75), Ткачук (Камболов, 67) – Жонатас

«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 77) – Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес – Каборе, Газинский – Мамаев (Жоаозиньо, 69), М. Перейра (Шишкин, 63), Классон – Смолов

Предупреждение: Санчес

Десятиочковый гандикап «Спартака»

«Спартак» сделал огромнейший шаг вперед к чемпионству. Московская команда в родных стенах одолела в одной из ключевых встреч второй части сезона «Зенит», увеличив отрыв от питерцев до 11 очков. В свою очередь, идущего вторым ЦСКА «красно-белые» опережают на 10 пунктов. До конца чемпионата осталось всего семь туров и теперь все в руках «Спартака». Именно от команды Массимо Карреры зависит судьба чемпионской гонки. Москвичам вполне может хватить десяти очков в ближайших четырех поединках, чтобы досрочно обеспечить себе титул.

Прибавляя с каждым матчем весной, «Спартак» выдал свою лучшую игру в важнейшем поединке с «Зенитом», в котором на кону было многое. И это в отсутствии двух основных форвардов – Луиса Адриано и Зе Луиша. Лидерские качества в отчетной встрече проявил Квинси Промес (как, собственно говоря, и на протяжении всего сезона), сыгравший на острие атаки. Голландец стал героем матча, забив гол и отдав голевую передачу Александру Самедову.

Кроме того, 25-летний Промес был самым острым и продуктивным игроком в составе обеих команд, создав достаточно голевых моментов у ворот Андрея Лунева, которого заставил совершить несколько эффектных сэйвов.

От «Зенита» многие ожидали более сильной игры в атаке, но так и не дождались. «Сине-бело-голубые» провели весьма среднюю по качеству игру. Немного созидали и как следствие забили всего один гол. Забитым мячом отличился Артем Дзюба, сравнявший в середине второго тайма счет. Это был потолок команды Мирчи Луческу в матче на «Открытие Арене».

На большее питерцы с такой игрой попросту не могли рассчитывать, и гол Александра Самедова, выход которого на поле оживил игру хозяев в атаке, в последней 10-минутке встречи расставил все точки над «и». «Спартак» вырвал абсолютно заслуженную победу, на которую наработал на протяжении всего поединка.

Таким образом, Массимо Каррера взял реванш у Мирчи Луческу за поражение в первом круге на «Петровском», а «Спартаку» теперь помешать стать чемпионом впервые за 16 лет может только сам «Спартак». «Зенит» же с мыслями о чемпионском титуле теперь, пожалуй, может окончательно распрощаться. А вот борьба за второе место с ЦСКА это сейчас актуальнее для «сине-бело-голубых».

«Спартак» - «Зенит» 2:1

Голы: Промес, 21, Самедов, 80 – Дзюба, 66

«Спартак»: Ребров – Ещенко, Таски, Джикия, Комбаров – Глушаков, Фернандо – Зобнин, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74) – Промес

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович, Нету, Кришито – Эрнани (Шатов, 46), Юсупов (Маурисио, 79) – Кокорин, Жулиано (Джорджевич, 89), Данни – Дзюба

Предупреждение: Промес

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