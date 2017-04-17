Виктор ВАЦКО: «Каждый футболист Зари хочет попасть в Лигу чемпионов»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко высказал мнение об амбициях «Зари» в чемпионате.

- Я думаю, что каждый из футболистов «Зари» хочет попасть в Лигу чемпионов. Хотя бы попробовать. Так же и Вернидуб, насколько я знаю и понимаю его поведение, видение. Его амбиций достаточно, чтобы замахнуться на вторую строчку турнирной таблицы. Это классно.