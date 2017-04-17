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Ребров: три года у руля Динамо

И.о. главного тренера клуба специалист стал 17 апреля 2014 года

  • 17.04.2017 17:23
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ФК Динамо Киев. Сергей Ребров
© ФК Динамо Киев. Сергей Ребров

Сегодня исполняется три года с момента прихода Сергея Реброва на тренерский мостик «Динамо» (Киев).

17 апреля 2014 года Сергей Станиславович был назначен президентом клуба Игорем Суркисом и.о. главного тренера «Динамо», а немногим спустя месяц, 18 мая 2014 года,  главным тренером команды.

За три года работы «Динамо» во главе с Сергеем Ребровым дважды стало чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины, дважды участвовало в групповом турнире Лиги чемпионов, один раз выйдя в плей-офф раунд.

Источник — ФК Динамо Киев

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