Ребров: три года у руля Динамо

Сегодня исполняется три года с момента прихода Сергея Реброва на тренерский мостик «Динамо» (Киев).

17 апреля 2014 года Сергей Станиславович был назначен президентом клуба Игорем Суркисом и.о. главного тренера «Динамо», а немногим спустя месяц, 18 мая 2014 года, главным тренером команды.

За три года работы «Динамо» во главе с Сергеем Ребровым дважды стало чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка Украины, обладателем Суперкубка Украины, дважды участвовало в групповом турнире Лиги чемпионов, один раз выйдя в плей-офф раунд.