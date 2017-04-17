Гол Гармаша, разгром Олимпика и офсайд Петрова

Состоялись матчи 25-го тура УПЛ. В шести поединках было забито аж семь голов, четыре из которых пришлись на матч «Олимпика» с «Шахтером». Зрелищность? Нет, не слышали.

Гармаш тура

Победив «Зарю», киевское «Динамо» фактически отцепило луганский клуб от борьбы за второе место в чемпионате Украины. А единственный мяч в поединке оказался на счету 26-летнего полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша, раззабивавшегося весной. Воспользовавшись дальним забросом, Гармаш красиво обыграл защитника и отправил мяч в сетку ворот, забив свой шестой гол в текущем сезоне УПЛ.

«После этого матча стало понятно, что борьбу за второе место мы закончили. Будем сражаться за третье. Важно показать хорошую игру против «Черноморца», «Александрии», «Олимпика» и всё будет хорошо», – сказал после матча главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб.

Двойные нули тура

Как ни печально это признавать, но ни в поединке «Ворскла» – «Карпаты», ни в матче «Днепр» – «Сталь» забитых голов зрители так и не увидели. Нельзя сказать, что все четыре команды отсиживались в обороне, особенно это касается «Ворсклы», нанесшей десяток ударов по воротам соперника… Но голов так и не было забито. А нет голов – нет зрелищности.

Разгром тура

Донецкий «Шахтер», как и немного ранее «Динамо», легко разбил «Олимпик», отправив в сетку ворот соперников четыре безответных мяча. «Горняки» жаждали реабилитироваться за поражение от «Черноморца» в минувшем туре (1:2), и это им в полной мере удалось. Подопечные Паулу Фонсеки играли легко, им удавалось многое, забитых мячей могло быть и больше. Но 4:0 – счет, который вполне отражает происходившее на поле.

Офсайд тура

«Волынь» с минимальным счетом одолела «Звезду», единственный гол в матче на счету Сергея Петрова. Правда, повтор показал, что в момент передачи партнера Петров находился в явном офсайде. Но видеоповторы до УПЛ пока не добрались, а потому гол был засчитан судейской бригадой.

Стандарт тура

Про роль стандартных положений в современном футболе можно написать не одну книгу. «Черноморец» обыграл «Александрию» благодаря одному-единственному мячу, который забил на 83-й минуте Дмитрий Коркишко после подачи с углового. Андриевский отменно навесил, и Коркишко не оставалось ничего иного, кроме как отправить мяч в ворота.

Федор СУМКИН