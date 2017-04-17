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Іван ГЕЦКО: «Не бачу хорошого майбутнього Динамо»

У клуба немає чіткої стратегії розвитку, вважає спеціаліст

  • 17.04.2017 16:35
  • 171 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Черноморец. Иван Гецко
© ФК Черноморец. Иван Гецко

Іван Гецко вважає, що київський клуб не має чіткої стратегії розвитку.

«Я не бачу хорошого майбутнього «Динамо», - сказав Іван Гецко, -. Найбільша біда в тому, що у клубу немає чіткої стратегії розвитку. Ще півтора року тому Сергій Ребров міг взяти курс на омолодження складу і визначитися з когортою, на яку він зробить ставку. Час минув, а чіткої кадрової політики не видно. Панує суцільний хаос. І придбання не зовсім виправдані. Навіщо було купувати двох іноземних захисників? Невже угорець Кадар сильніший за наших оборонців? Я просто шокований діями «Динамо».

Источник — ПлюсСпорт

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Комментарии
    jekavayp
    online
      jekavayp, 17.04.2017 16:58
    +1
    Ахахаха, сразу видно что матч с копанкой на носу. Все эхспирты, как по команде начинают свое эхспиртное мнение высказывать, хотя чего "как"
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