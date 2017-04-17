Іван ГЕЦКО: «Не бачу хорошого майбутнього Динамо»

Іван Гецко вважає, що київський клуб не має чіткої стратегії розвитку.

«Я не бачу хорошого майбутнього «Динамо», - сказав Іван Гецко, -. Найбільша біда в тому, що у клубу немає чіткої стратегії розвитку. Ще півтора року тому Сергій Ребров міг взяти курс на омолодження складу і визначитися з когортою, на яку він зробить ставку. Час минув, а чіткої кадрової політики не видно. Панує суцільний хаос. І придбання не зовсім виправдані. Навіщо було купувати двох іноземних захисників? Невже угорець Кадар сильніший за наших оборонців? Я просто шокований діями «Динамо».