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Виктор ВАЦКО: «Если есть игра рукой – это нарушение и свисток»

Комментатор поделился мнением об игре рукой Гармаша в матче «Динамо» – «Заря»

  • 17.04.2017 16:25
  • 330 просмотров
  • 3 комментария
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко высказал свое мнение по поводу неназначенного пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зарей».

- У меня есть своя позиция по этому вопросу (по игре рукой Гармаша в матче «Динамо» - «Заря»). Так считают также многие комментаторы и журналисты в Европе. Если есть игра рукой - это нарушение и свисток. И не важно, какая там рука: в естественном или неестественном положении, прижата она или привязана.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    zzg77
      zzg77, 17.04.2017 16:43
    0
    Вот это лизнул, Витёк!!!!
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    jekavayp
    online
      jekavayp, 17.04.2017 16:54
    +2
    Игра рукой

    Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:

    движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)

    расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)

    положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение


    Эх Витя,Витя спец ты классный , но видать бабло и вправду не пахнет
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    zirkaa
    online
      zirkaa, 17.04.2017 16:57
    0
    Вацко и Леоненко мозгами поменялись????
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