Виктор ВАЦКО: «Если есть игра рукой – это нарушение и свисток»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко высказал свое мнение по поводу неназначенного пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зарей».
- У меня есть своя позиция по этому вопросу (по игре рукой Гармаша в матче «Динамо» - «Заря»). Так считают также многие комментаторы и журналисты в Европе. Если есть игра рукой - это нарушение и свисток. И не важно, какая там рука: в естественном или неестественном положении, прижата она или привязана.
Источник — ТК Футбол
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Игра рукой подразумевает намеренное действие игрока, касающегося мяча кистью руки или рукой. Арбитр должен учесть следующие аспекты:
движение руки в направлении мяча (а не мяча в направлении руки)
расстояние между соперником и мячом (неожиданное попадание)
положение руки не обязательно означает, что имеет место нарушение
Эх Витя,Витя спец ты классный , но видать бабло и вправду не пахнет
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.