Мирча ЛУЧЕСКУ: «Спартак заслуженно находится на первом месте»

Главный тренер сине-бело-голубых — о матче в Москве, борьбе за место в главном еврокубковом турнире и выходе Смольникова и Шатова.



— В первую очередь, поздравляю Карреру. Он заслужил первое место, на котором находится. Я ему это сказал сейчас в коридоре. Что касается игры, «Спартак» лучше выглядел в первом тайме. Много невынужденных ошибок мы допускали, чувствовали давление. Игра была очень важна и наши техничные игроки совершали совсем глупые ошибки. Второй тайм мы сыграли лучше, имели преимущество и забили гол, после этого еще был хороший момент: забей Шатов, неизвестно, о чем бы мы сейчас говорили. На последних минутах мы пошли на риск, выставили Джорджевича, раскрылись и у соперника было несколько хороших контратак, в которых они могли забить еще. В тех условиях, в которых мы играли, думаю, «Спартак» заслужил эту победу, Сейчас нужно обязательно собраться и сделать все возможное, чтобы вести борьбу за место в Лиге чемпионов. «Зенит» не может остаться без нее второй год подряд. Сегодняшняя игра подтвердила, что «Спартак» заслуженно находится на том месте, на котором находится.

— Был ли офсайд у Промеса?

— Я бы не хотел комментировать судейство - я еще не посмотрел эти моменты. Если говорить о пенальти, если бы судья назначил, ничего бы не случилось. Есть эксперты, которые анализируют, и они могут высказаться сами.

— Вы изменили мнение о том, что «Зенит» обязан обыгрывать «Спартак»?

— Я и сейчас не могу сказать, что «Спартак» однозначно сильнее «Зенита», но так как они ответственно подходили к каждой игре, то они заслужили это место. «Спартак» на протяжении последних лет играл в одном составе. Нам приходилось в течение сезона терять очень много игроков и не все адаптированы к нашей игре до конца. Например, у Ивановича принципы игры не всегда выполняются, Данни не вышел еще на свой уровень. Мы потеряли Халка, Витселя и Гарая. Осталась лишь линия атаки почти без изменений. Были проблемы во взаимодействиях. Но я не перекладываю ответвенность — ответственность за то, что происходит с командой, на мне. Возможно, мне пока не удалось создать команду, которая бы доминировала в чемпионате. Не так легко изменить игру команды быстро — нужно время.

— Вы отказываетесь от борьбы за чемпионство?

— Исходя из того, как «Спартак» выглядел сегодня и в последних играх, то только «Спартак» сам может подарить кому-то чемпионство.

— Вашим штабом ожидалось, что «Спартак» предложит игру в четыре защитника и остроатакующий футбол?

— По большому счету, мы посмотрели последние семь игр «Спартака», и для нас не было сюрпризов. Единственное, в чем мы ошиблись, то в том, что ожидали увидеть Кутепова вместо Джикии. Отметил бы всю их команду — цельный коллектив, заряженный на борьбу. Не могу не отметить Промеса — он перерос этот чемпионат, и думаю, что он тут долго не останется.

— Что вы смотрели на телефоне на скамейке? Момент с рукой Комбарова?

Александр Спиридон: Да, я отвечу за Мистера. Мы смотрели прямо на скамейке запасных — было видно, что он поднял руку и остановил мяч.

— Сегодня вы довольны игрой Кокорина?

— Не хотелось бы делать индивидуальный анализ сейчас. были моменты, когда он должен был действовать по-другому, терял мячи. В моменте в первом тайме вместо того, чтобы взять инициативу на себя, сделал пас Дзюбе. Если говорить о его кондициях, он один из лучших игроков. Но ментально есть большие проблемы, поэтому он допускает много ошибок. Если бы он был более собранным в каждом эпизоде, то по своим кондициям он ничем бы не уступал Промесу.

— Возвращение Шатова и Смольникова сильно помогло сегодня?

— Видно было, что Смольников пропустил большой период. Были хорошие моменты в его игре, особенно в атакущих действихя. Похуже выглядел в командных оборонительных действиях. Думаю, если бы он был в игровом тонусе, то он бы сделал совсем другую передачу в конце — не такую жесткую, и Дзюба бы забил. Еще пока не чувствует ритм игры. Хорошо шел в атаку, но пока тяжело возвращался в оборону.

Шатов провел очень хорошую последнюю неделю на тренировках, поэтому я принял решение дать ему место во втором тайме. Он выглядел неплохо. Нам нужен был игрок, который бы убыстрил игру. Жалко, что он этим даром не воспользовался.