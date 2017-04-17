ЛЕОНЕНКО: «Лучше смотреть чемпионат по снукеру, чем игру Черноморца»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко раскритиковал грубую игру «Черноморца».
- Замены у «Черноморца» были хорошие (Коркишко вышел за замену в матче с «Александрией» и забил мяч), но в еврокубках им делать нечего. Всю команду там повыгоняют: у одесситов огромное количество фолов. Лучше смотреть чемпионат мира по снукеру, чем вот эту игру. Им все равно, играть на выезде или дома — они лупят и всё.
Источник — ТК Футбол
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І що поганого в чемпіонаті світу по снукеру ?
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