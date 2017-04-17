ЛЕОНЕНКО: «Лучше смотреть чемпионат по снукеру, чем игру Черноморца»

-никто им руки не подаст -суркис тусит с принцем МонакоТебе самому не стыдно быть таким зашкварны...

У Орехова что абонемент на спрорт.уа или главред кум? каждый месяц вью )

УЕФА - продажня контора ! Суркіс - там як риба у воді ! Відсторонили від футболу їх обох ! Але...