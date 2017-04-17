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ЛЕОНЕНКО: «Лучше смотреть чемпионат по снукеру, чем игру Черноморца»

Специалист раскритиковал стиль игры одесского клуба

  • 17.04.2017 15:40
  • 875 просмотров
  • 2 комментария
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vz.ua. Виктор Леоненко
© vz.ua. Виктор Леоненко

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко раскритиковал грубую игру «Черноморца».

- Замены у «Черноморца» были хорошие (Коркишко вышел за замену в матче с «Александрией» и забил мяч), но в еврокубках им делать нечего. Всю команду там повыгоняют: у одесситов огромное количество фолов. Лучше смотреть чемпионат мира по снукеру, чем вот эту игру. Им все равно, играть на выезде или дома — они лупят и всё.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 17.04.2017 16:16
    +2
    Леоненко в черговий раз доказує свою тупизну.
    І що поганого в чемпіонаті світу по снукеру ?
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    Denios
    online
      Denios, 17.04.2017 16:26
    0
    знакомьтесь - витя леоненко, эксперт по снукеру
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