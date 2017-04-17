Антон ПОСТУПАЛЕНКО: «Что-то пошло не так уже с первых минут»

Полузащитник «Олипмика» прокомментировал итог матча 25-го тура Лиги Пари-Матч против «Шахтера» (0:4).

- Второе крупное поражение кряду сильно ударило по психологии команды?

- Конечно, это сильно ударило по нам. Но ничего, мы должны теперь собраться и показать, что способны справляться с такими ударами. Вся борьба впереди!

- В двух предыдущих встречах с «Шахтером» вам удавалось навязать борьбу сопернику и отобрать очки. Почему на этот раз план на игру не сработал?

- В этом матче что-то пошло не так уже с первых минут. Мы пропустили быстрый гол, не смогли навязать сопернику борьбу, допускали слишком много ошибок. Впереди разбор игры, тренерский штаб укажет нам на наши ошибки. Постараемся исправиться в следующих матчах.

- Быстрый гол Тайсона сыграл решающую роль?

- Да, этот гол спутал нам все карты. После него мы так и не смогли перестроиться и играть по своему сценарию.

- Ты в последний момент заменил травмированного Гошкодерю. Непросто было настраиваться на игру в такой ситуации?

- Нет, все было хорошо с моим настроем. Постарался максимально быстро подготовить себя к игре. На мой взгляд, я не выпал в начале встречи.

- В атаке мало что получалось в игре с «Шахтером», даже когда результат был предопределен. В чем кроется причина слабой игры у ворот соперника?

- Мы допускали слишком много брака на половине поля соперника, к тому же, нам не хватало скорости в атаке. Все в целом сказалось. Плюс «Шахтер» отлично владеет мячом, эта команда как никто другой умеет выматывать физически и психологически.

- Борьба за 4-5 места обострилась до предела. За игрой конкурентов следите?

- Да, конечно. Борьба за место в еврокубках стала жарче. По сути, все начинается с нуля. У всех претендентов практически равное количество очков, назвать фаворита или аутсайдера здесь очень сложно.

- Впереди выездной матч с «Александрией». Как команда будет готовиться к этой встрече?

- Будем работать в обычном режиме. Проведем анализ игры с «Шахтером», разберем игру «Александрии», будем тренироваться. В Александрии нас ждет непростой поединок, каждому необходимы очки, цена ошибки велика.