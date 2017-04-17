ДЕНИСОВ: «Принципиальность Суркиса - не более, чем игра на публику»

Ведущий программы «Великий футбол» Александр Денисов рассказал о пользе единого пула, а также прокомментировал высказывания Игоря Суркиса по этому поводу.

- Все разговоры о едином пуле, который призван вывести клубы Премьер-лиги на коммерческий успех, так или иначе разбиваются о нашу с вами ментальность. Вот, например, президент «Динамо» Игорь Суркис, размышляя о едином пуле, не понимает, что это такое. Вот как тут не вспомнить на фоне всей этой ситуации Булгакова с его незабвенной фразой: «Разруха не в стране – разруха в головах».

Для Суркиса единый пул — это страх того, что его домашние матчи окажутся на каналах «Футбол 1»/»Футбол 2». Хотя, на самом деле, единый пул подразумевает, что поединки его клуба может транслировать любой другой канал. Нам как футбольному телевидению, инвестирующему миллионы в развитие и популяризацию футбола в Украине, все-таки хочется, чтобы наш футбол стал на рельсы коммерциализации и успеха. От этого выиграют все: и клубы, и телевидение, а главное — болельщики. Но для этого нужен пул. Поэтому для президента «Динамо» объясняем еще раз, что такое единый пул и почему его не надо бояться.

Единый пул и каналы «Футбол 1»/»Футбол 2» — это не одно и то же. Единый пул — это единый продукт для покупки телевидением и спонсорами. Это матчи всех без исключения клубов, так называемые TV-права, которые Премьер-лига реализовывает на рынке среди разных телеканалов. Это возможность привлечения единых спонсоров на все матчи, что повышает стоимость спонсорского пакета. Это возможность продавать цельный чемпионат Украины зарубежным вещателям и многое другое, что позволяет в будущем вывести украинский футбол на значительно более внушительные доходы.

Да, сегодня таких доходов у украинских клубов нет, поэтому и есть подобные высказывания президента «Динамо». Но то, почему принципиальность Игоря Суркиса не более, чем игра на публику, легко доказывается одним красноречивым фактом: матчи «Динамо» в Лиге чемпионов транслируют телеканалы «Футбол 1»/»Футбол 2». Половина доходов в Лиге чемпионов для киевлян – это деньги телеканалов «Футбол 1»/»Футбол 2», которые мы платим за лицензию показа поединков, и которые получает Игорь Суркис. Доходы эти очень высокие — от таких не отказываются. Поэтому в случае с Лигой Чемпионов «Динамо» не проявляет принципиальности к каналам «Футбол 1»/»Футбол 2» и не отказывается от выступления в еврокубках.

Если все наши 11 клубов идут в пул, а двенадцатый говорит: «Мы не хотим, мы обижены» (при этом получая от каналов «Футбол 1»/»Футбол 2» доход) — тогда это просто популизм в чистом виде.