Шахов стал лучшим игроком ПАОКа в марте

По итогам марта полузащитник сборной Украины Евгений Шахов занял первое место в голосовании болельщиков ПАОКа. Самым полезным игроком греческого клуба украинца назвали 46% фанатов, принявших участие в голосовании.

«В марте хоть было и немного матчей, но все они имели большое значение. Выход в полуфинал Кубка Греции, два победных дерби на своем поле и неудачный вечер на стадионе АЕКа.

Точкой соприкосновения в этих поединках стала очень хорошая игра в исполнении Евгения Шахова. Футболиста, который, возможно, действует не очень эффектно, но который может сыграть решающую роль в исходе противостояния. После периода адаптации в своем первом вояже за пределами Украины Шахов демонстрирует свой класс.

Этого игрока выделяют отличная техника, дисциплина в игровых построениях, неустанное движение, весомый вклад как в оборону, так и в атаку. Полузащитник почувствовал уверенность и теперь наверняка сможет действовать еще лучше», — говорится на официальном сайте ПАОКа.

Второе место в мартовском опросе болельщиков занял партнер Шахова в средней линии Гойко Цимирот, который снова был одним из лучших в центре поля, третье – еще один хавбек, Фернандо Варела, набравший хорошую форму и прекрасно выполняющий требования тренерского штаба.