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Шахов стал лучшим игроком ПАОКа в марте

Полузащитник сборной Украины становится важной фигурой в греческом клубе

  • 17.04.2017 14:34
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ФК ПАОК. Евгений Шахов
© ФК ПАОК. Евгений Шахов
По итогам марта полузащитник сборной Украины Евгений Шахов занял первое место в голосовании болельщиков ПАОКа. Самым полезным игроком греческого клуба украинца назвали 46% фанатов, принявших участие в голосовании.
 
«В марте хоть было и немного матчей, но все они имели большое значение. Выход в полуфинал Кубка Греции,  два победных дерби на своем поле и неудачный вечер на стадионе АЕКа.
 
Точкой соприкосновения в этих поединках стала очень хорошая игра в исполнении Евгения Шахова. Футболиста, который, возможно, действует не очень эффектно, но который может сыграть решающую роль в исходе противостояния. После периода адаптации в своем первом вояже за пределами Украины Шахов демонстрирует свой класс.
 
Этого игрока выделяют отличная техника, дисциплина в игровых построениях, неустанное движение,  весомый вклад как в оборону, так и в атаку. Полузащитник почувствовал уверенность и теперь наверняка сможет действовать еще лучше», — говорится на официальном сайте ПАОКа.
 
Второе место в мартовском опросе болельщиков занял партнер Шахова в средней линии Гойко Цимирот, который снова был одним из лучших в центре поля, третье – еще один хавбек, Фернандо Варела, набравший хорошую форму и прекрасно выполняющий требования тренерского штаба.
 

Источник — zbirna.com

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