Шахтер расстанется с Тотовицкми за 4 миллиона евро

Украинский хавбек «Кортрейка» Андрей Тотовицкий, права на которого принадлежат «Шахтеру», заявил, что горняки готовы продать его бельгийцам только за 4 миллиона евро.

По словам Тотовицкого, у «Котрейка» есть опция продления его аренды еще на один сезон, но он готов остаться в Бельгии, если будет получать достаточно игровой практики.

«Летом я должен вернуться в «Шахтер». У меня еще есть опция продления аренды на один сезон. Я соглашусь на это, только в том случае, если буду регулярно получать игровое время».

Также украинец сомневается, что бельгийцы смогут выкупить его контракт у дончан.

«Может ли «Кортрейк» выкупить меня на постоянной основе? Не думаю, что это возможно. «Шахтер» требует за мой трансфер 4 миллиона евро», – говорит Тотовицкий.

Напомним, Тотовицкий перешел в «Кортрейк» летом прошлого года на правах аренды из «Шахтера». В текущем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата Бельгии.

В начале этого календарного года 24-летний украинец не мог прилететь в Бельгию из-за проблем с визой, поэтому на время потерял место в основе. Во вчерашнем матче против «Генка» (0:3) Тотовицкий впервые в 2017-м отыграл от свистка до свистка.