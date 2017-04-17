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Шахтер расстанется с Тотовицкми за 4 миллиона евро

Украинский полузащитник «Кортрейка» хочет остаться в Бельгии

  • 17.04.2017 13:55
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Андрей Тотовицкий. sport.be
© Андрей Тотовицкий. sport.be
Украинский хавбек «Кортрейка» Андрей Тотовицкий, права на которого принадлежат «Шахтеру», заявил, что горняки готовы продать его бельгийцам только за 4 миллиона евро.
 
По словам Тотовицкого, у «Котрейка» есть опция продления его аренды еще на один сезон, но он готов остаться в Бельгии, если будет получать достаточно игровой практики.
 
«Летом я должен вернуться в «Шахтер». У меня еще есть опция продления аренды на один сезон. Я соглашусь на это, только в том случае, если буду регулярно получать игровое время».
 
Также украинец сомневается, что бельгийцы смогут выкупить его контракт у дончан.
 
«Может ли «Кортрейк» выкупить меня на постоянной основе? Не думаю, что это возможно. «Шахтер» требует за мой трансфер 4 миллиона евро», – говорит Тотовицкий.
 
Напомним, Тотовицкий перешел в «Кортрейк» летом прошлого года на правах аренды из «Шахтера». В текущем сезоне на его счету 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата Бельгии.
 
В начале этого календарного года 24-летний украинец не мог прилететь в Бельгию из-за проблем с визой, поэтому на время потерял место в основе. Во вчерашнем матче против «Генка» (0:3) Тотовицкий впервые в 2017-м отыграл от свистка до свистка.
 

Источник — Sportarena

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