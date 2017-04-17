Шахтер готовится к Динамо без Ордеца

Получив выходной после матча с «Олимпиком», «горняки» начали подготовку к центральному поединку 26-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

Утром 17 апреля дончане провели сессию в Ворзеле. Футболисты, которые были задействованы в субботней игре, отработали в общей группе 60 минут, после чего отправились на восстановление. Остальных ждала интенсивная полуторачасовая тренировка, построенная на тактических упражнениях. По-прежнему занимается индивидуально травмированный Иван Ордец.

Украинское классико «Динамо» – «Шахтер» состоится 21 апреля на НСК «Олимпийский» в Киеве. Начало в 20:00.