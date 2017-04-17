Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Кем играть тогда?»

Главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный прокомментировал первую победу команды во второй части чемпионата - над «Звездой».
- Петров, Романюк, Дудик, Задерецкий, Никитюк говорят: «Меняйте нас, мы уже не можем». А кем играть тогда? Концовка матча… Кто ходит на матчи, следит за командой, тот знает, что нам очень тяжело даются победы. Много поединков мы проигрывали на последних минутах встречи, поэтому мы очень переживали, чтобы вся работа не пропала, чтобы не испортить волынянам праздник.
Источник — ТК Футбол
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