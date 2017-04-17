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Виктор ВАЦКО: «Олимпик напоминает сдутый мяч»

Украинский журналист прокомментировал выступления донецкого «Олимпика» в чемпионате

  • 17.04.2017 12:55
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footballua.tv. Виктор Вацко
© footballua.tv. Виктор Вацко
Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Вацко поделился впечатлениями от игры «Олимпик» - «Шахтер». 
 
- «Олимпик» на первом этапе выглядел очень интересно даже в матчах против топовых команд. Даже если не удавалось выиграть, как в матче с «Динамо», когда пропустили на последних секундах... Но команда выглядела организованно, мотивировано, билась, старалась. А теперь, две последние игры – сдутый мяч. Действительно, мотивации никакой.
 

Источник — ТК Футбол

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