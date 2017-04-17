Виктор ВАЦКО: «Олимпик напоминает сдутый мяч»

Понятное дело! А шахта уже даже боитса с Полтавой сыграть!

То ,что Шахтер хотя бы играет с Бавариями и Реалами уже успех ! А вот вам только и остается ч...

ДНК зксперта

Не ну с Сельтой был большой успех мы видели А до того Янг Бойз. А перед этим рекорды ЛЧ с...