Согласен, бодрит мало. А ведь автор честно и добросовестно пытается весь сезон привлечь Ваше внимание именно к соревнованию шести ведущих команд Украины. Но ключевое слово: «честно». Пока увиденное в первых трех турах оправдывает ожидания, туда-сюда, лишь на треть.

Ибо в каждом из них был своего рода титульный матч, который смотрелся с интересом, в другом неминуемо наблюдалось избиение младенцев, а третий и вовсе глаза бы мои не видели. Это если говорить об игре, а не о результате. И не с точки зрения зашоренного клубного фаната. На взгляд зрителя.

На данный момент, в двух из трех «полноценных» матчах Первой шестерки засветились «Шахтер» и «Заря». «Динамо» дважды бомбило своих соперников, а «Олимпик» дважды огребал от них по полной. «Александрия» и «Черноморец» по два раза становились соучастниками заунывного действа.

«Мертвые души» - это те, кто пытается составить конкуренцию фаворитам, и в недалекой перспективе будет представлять нас в Лиге Европы. Сегодня из всей этой гоп-компании «Черноморец» можно выделить лишь методом исключения. Непременно памятуя о том, что два случая – совпадение.

«Заря» - отдельный случай. Однако период ее активного поиска ощутимо затягивается. Не видно пока в ее игре ни элементарной цельности, ни явного преимущества над теми, кому в ПШ попасть попросту посчастливилось (или не поздоровилось).

Но, глядя на происходящее, все отчетливее понимаешь: в Европу все эти ребята пойдут «на убой». Увы, таковы наши футбольные реалии. И единственно правильным решением для УПЛ будет не увеличивать скупку «мертвых душ» в захудалой провинции. Ведь если у нас за третье-пятое место команды тупо борются, а не играют, о чем тогда говорить дальше?

Неприятно, жестко, зато откровенно. Чемпионат Украины нужно сначала поправить качественно, а уж потом думать о количестве. Даже если это идет вразрез с философским законом, который сформулировал сам друг Карлссона – Энгельссон. Необходима конкурентная среда приличного уровня, а загоняя всех в один колхоз этого не достигнешь.

Но вернемся к нашим душам. Как бы я оценил третий тур ПШ по пятибалльной системе?

К слову, это был парадоксальный тур – без фактических хозяев поля. И если к тому, что «Заря» принимает гостей в Запорожье, а «Олимпик» - в Киеве, мы уже давно привыкли, то «Черноморец» и вовсе «хозяйничал» на поле своих номинальных гостей – в Александрии.

Зрелищность. Однозначный «тройбан».

Не могу согласиться с Сергеем Ребровым, в том, что в Запорожье мы увидели один из самых зрелищных матчей чемпионата. Он не был таковым даже в третьем круге. Это было зрелище среднего уровня. С весьма достойным первым таймом, но довольно скромным вторым. Достаточно сказать, что в нем случился единственный голевой момент – на 69-й минуте.

Четыре гола «Шахтера» в Киеве тоже не должны вводить нас в заблуждение. Ведь, помимо них, в игре случилось только два голевых шанса. То есть, без полумоментов - те же шесть возможностей забить, что и в Запорожье. И если мерить ими – по большому счету, то здесь футбол закончился еще на пять минут раньше.

В Александрии вообще все, достойное внимания, произошло лишь в последние десять минут. До этого команды скорее мучились на поле, нежели играли, старательно мешая это делать друг другу. О техническом браке и корявых фолах уже просто молчу.

Кстати, в известной мере, два голевых эпизода в этом матче стали достижением. Ведь это – смотря с чем сравнивать. На две игры в прошлых турах: «Черноморца» с «Олимпиком» и «Александрии» с «Зарей» пришелся всего один реально голевой момент. Как хотите, ребята, но это не футбол. «Мертвые души»…

А Вы говорите: как нам вернуть зрителя на трибуны? Ну, явно не так.

Интрига. «Тройка с минусом».

В Киеве все стало ясно с первым же голом Тайсона, на 7-й минуте. «Олимпика» в этот день на поле практически не было.

В Запорожье единственный гол Гармаша на 39-й минуте стал судьбоносным не только в смысле результата, но и для хода игры. Все, чем смогла робко возразить «Заря» - это полумомент Бонавентуре во втором тайме.

Гол Коркишко на 83-й минуте в Александрии – это звучит гордо. Если не считать того, что все предыдущее время игра плавно катилась к нуднейшей «нулевке». Однако «Черноморец» спас положение в эндшпиле – спасибо и на том.

Логика. Твердая «четверка». Возможно, даже с плюсом.

Наиболее закономерный счет мы наблюдали в Запорожье. «Динамо» совершенно точно «наиграло» на свой гол и было ближе ко второму, нежели «Заря» к первому.

Ударная концовка «Черноморца» вкупе с полумоментом в первом тайме позволяет, при желании, признать логичной победу и здесь. Настаивать на этом, однако, не возьмусь. Но примем во внимание тот непреложный факт, что игру взорвали замены, проведенные Бабичем.

В Киеве «справедливее» смотрелось бы 0:2, но реализация «Шахтера» составила, примерно, под 70%.

Судейство. Три балла.

Был вынужден обратиться к своему консультанту за более подробными объяснениями. Ибо мяч, попавший в руку Гармаша в матче с «Зарей» (при 1:0 в пользу «Динамо») и аналогичная ситуация с Гришко в матче с «Шахтером» (при 3:0 в его пользу) буквально напрашивались на сравнение. А решения при этом арбитрами принимались разные.

Скажу больше: рука Гармаша смотрелась более «криминально», тогда как пенальти назначили за руку Гришко.

Главный тезис моего собеседника звучал так: «Рука – предмет темный, и исследованию не подлежит».

Перевожу: игра рукой в наше время является подлинным камнем преткновения для футбольного судейства. Какие бы критерии ни устанавливались, соблюдать их неукоснительно не получится. Более того, этот тот случай, когда и видеоповторы панацеей не станут. Ведь, согласитесь, с разных ракурсов мы видим подчас картинку, дающую основания для прямо противоположных выводов.

Поэтому даже инспектор матча, как правило, оценивает действия арбитра в этих случаях по прецеденту: был ли он последователен во всех подобных эпизодах, в обе стороны. То есть, можно как давать, так и не давать пенальти за одно и то же действие. Главное: поступать при этом одинаково.

Спорная практика, на самом деле: ведь такой же руки в другой штрафной можно элементарно и не дождаться. А здесь – вообще, два разных матча. Мой «эксперт» уверен, что арбитр должен поступить одинаково в обоих этих случаях. Как именно? Лично он бы пенальти не ставил.

Главная причина – слишком близкое расстояние от соперника в момент удара и невозможность успеть убрать руку. «Неестественность» положения которой легко декларировать, когда на пути пробитого в твою сторону мяча стоишь не ты. Со своей дилетантской точки зрения, полностью с этим согласен.

Отдельно по судейству Кутакова в Александрии. К счастью, на исходе игры оно не сказалось. Но предупреждения Элиасу – за «симуляцию», которой не было, и Хобленко – за «фол», когда он упал, поскользнувшись (что привело к удалению за вторую «желтую»), как минимум, удивили.

Здесь соглашусь с комментатором матча, даже не прибегая к помощи профи. Ну, а линию несуществующего офсайда у Ковальца, забивавшего на 58-й минуте, нам начертили также на канале «2+2», на всякий случай.

Что Вы говорите? Такие же цифры нарисованы на футболках одесситов? «Отрабатывают» задолженность? Знаете, там сейчас довольно своеобразные отношения. Как говорит один мой знакомый болельщик, «особа, приближенная к императору», им уже пора со спокойной душой дописывать: «2+2=4».

Везение. Этот критерий оценивать глупо. Просто фиксируем.

Фортуна, молчавшая два тура кряду, в этот раз решительно приняла сторону «Зари». Что наглядно иллюстрируют удар Морозюка в крестовину ворот на 10-й минуте, при 0:0, и Сидорчука – в стойку перед свистком на перерыв, при 0:1. Но избежать поражения это не помогло.

Личности. Пожалуй, «четверка».

Выделил бы четверых, но трое из них – игроки одной команды.

Самой яркой личностью тура ПШ назову Тайсона – гол + пас.

Второе место отдам Марлосу, участвовавшему в двух голевых атаках «Шахтера».

В тройку включу Гармаша, чей гол принес победу «Динамо».

Все они, а также Феррейра, отметились в трех ключевых эпизодах игры.

Голы. «Четыре с плюсом».

Все они были забиты в хорошем стиле. Понятное дело, пенальти стоит особняком. Особо эффектных, возможно, и не было – таких, чтоб явно тянули на лучшего. Лично мне больше других запомнилась многоходовка: Марлос – Феррейра – Тайсон – Коваленко.

Симпатии и антипатии. На фоне откровенно прозябавшего «Олимпика», не сподобившегося хотя бы на намек на голевой момент, невозможно не отдать пальму первенства в этом туре «Шахтеру». Речь об игре в футбол, если что.

Оптимист – пессимист. Напомню, это внутриавторское соревнование в рамках «раздвоения личности».

Тут, пожалуй, зафиксирую ничью. Пессимист открыл счет, благодаря фактическим похоронам интриги за второе место. Но оптимист сравнял его, за счет крутого замеса в нижней части таблички, где идет борьба за еврозону и не все еще дорешено с «бронзой». Из песни слов не выкинешь: спасибо «Черноморцу»!

Общий же счет после трех туров теперь шахматный – 1,5: 1,5.

Анонсы. Поединок «Динамо» с «Шахтером» в рекламе не нуждается.

Интригует вывеска «Заря» - «Черноморец». Особенно в свете последних успехов одесситов и весенней неубедительности луганчан.

От «Александрии» с «Олимпиком» жду, максимум, тяжелой изнурительной борьбы.

И есть слабая надежда на то, что хотя бы четвертый тур обойдется без погромов.

А вообще, в пасхальный понедельник хочется пожелать нашим «мертвым душам» скорейшего воскрешения. Ведь, как бы они нас не разочаровывали, надежда умирает последней. И первой возрождается.



Игорь ЮРИЧ