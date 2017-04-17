Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рад за Реброва и Динамо»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением об игре киевского клуба.

- То, как выглядит «Динамо», удивляет даже болельщиков. Появилась скорость, выросла быстрота принятия решений и прессинг. Я, например, рад за Реброва. Если будут так играть — может, и оставит его Игорь Михайлович (имеется в виду президент «Динамо» Игорь Суркис – прим. ред.). Я надеюсь, 21-го апреля мы увидим такое же «Динамо».