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Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рад за Реброва и Динамо»

Экс-игрок киевского «Динамо» рассыпается в комплиментах команде Сергея Реброва

  • 17.04.2017 12:14
  • 408 просмотров
  • 2 комментария
Метки
footballua.tv. Виктор Леоненко
© footballua.tv. Виктор Леоненко
Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением об игре киевского клуба.
 
- То, как выглядит «Динамо», удивляет даже болельщиков. Появилась скорость, выросла быстрота принятия решений и прессинг. Я, например, рад за Реброва. Если будут так играть — может, и оставит его Игорь Михайлович (имеется в виду президент «Динамо» Игорь Суркис – прим. ред.). Я надеюсь, 21-го апреля мы увидим такое же «Динамо».
 

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    King King
      King King, 17.04.2017 12:22
    0
    Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рад за Реброва и Динамо» да ты что!)))))))))))))))))
    -Леоненко: Ребров не тренер, поскольку он слишком мягкий(http://korrespondent.*net/sport/football/3558921-leonenko-rebrov-ne-
    trener-poskolku-on-slyshkom-miahkyi)
    -Леоненко: Реброва в Динамо взял бы разве что переводчиком(http://sport.bigmir.*net/football/ukraine/1764099-Leonenko--Re
    brova-v-Dinamo-vzjal-by-razve-chto-perevodchikom)
    -Леоненко: "Все думают, что Ребров – главный тренер "Динамо"..."(https://www.footboom.*com/ukrainian/high/142269
    6332-leonenko-vse-dumayut-chto-rebrov-glavnyy-trener-dinamo.html)
    витек,по ходу это про тебя-"Вовремя предать — это не предать, а предвидеть."
    короче ты витек опарышь
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    уух
    online
      уух, 17.04.2017 12:28
    0
    что, рыжий на карточку денежку забыл бросить?
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