Виктор ЛЕОНЕНКО: «Рад за Реброва и Динамо»

Эксперт программы «Великий футбол» Виктор Леоненко поделился мнением об игре киевского клуба.
- То, как выглядит «Динамо», удивляет даже болельщиков. Появилась скорость, выросла быстрота принятия решений и прессинг. Я, например, рад за Реброва. Если будут так играть — может, и оставит его Игорь Михайлович (имеется в виду президент «Динамо» Игорь Суркис – прим. ред.). Я надеюсь, 21-го апреля мы увидим такое же «Динамо».
Источник — ТК Футбол
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-Леоненко: Ребров не тренер, поскольку он слишком мягкий(http://korrespondent.*net/sport/football/3558921-leonenko-rebrov-ne-
trener-poskolku-on-slyshkom-miahkyi)
-Леоненко: Реброва в Динамо взял бы разве что переводчиком(http://sport.bigmir.*net/football/ukraine/1764099-Leonenko--Re
brova-v-Dinamo-vzjal-by-razve-chto-perevodchikom)
-Леоненко: "Все думают, что Ребров – главный тренер "Динамо"..."(https://www.footboom.*com/ukrainian/high/142269
6332-leonenko-vse-dumayut-chto-rebrov-glavnyy-trener-dinamo.html)
витек,по ходу это про тебя-"Вовремя предать — это не предать, а предвидеть."
короче ты витек опарышь
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