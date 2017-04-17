Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Воскрешение аутсайдера

В предпасхальном туре Первой лиге неожиданно проявил себя главный аутсайдер - «Тернополь»

  • 17.04.2017 12:11
  • 239 просмотров
  • 0 комментария
Метки
fc.ternopil.ua
© fc.ternopil.ua

Десять туров миновало со времен последней победы «Тернополя» в чемпионате Первой лиги. Тогда, 22 октября гол Адриана Бабича принес «горожанам» три очка в домашнем матче с «Николаевом» — 2:1. С тех пор незадачливые тернопольцы не выигрывали, правда, 19-й тур пропустили из-за ноябрьских снегопадов. Перенесенный поединок с «Буковиной» запланирован в Черновцах на завтра, 18 апреля.

По-хозяйски

Наконец-то прорвало аутсайдера. «Тернополю» удалось дома минимально обыграть «Скалу», которая своим омоложенным составом тоже очень сильно буксует: в пяти весенних турах у стрыйчан пять поражений. В битве неудачников все решил один гол, его автором стал молодой нападающий Юрий Захаркив, удачно макушкой боднувший мяч в ворота, хотя вратарь Олег Билый живописными жестами долго доказывал боковому арбитру, что мяч линию не пересек.

Для зимнего новичка тернопольцев это уже второй гол в сезоне, первый Захаркив забил в ничейном матче 22-го тура «Тернополь» — «Сумы» (2:2). Еще осенью габаритный 21-летний форвард (рост 189 см, вес 80 кг) находился в дубле «Карпат», но почти не играл. Эта победа стала для «Тернополя»всего лишь третьей в нынешнем сезоне, он по-прежнему последний.

Примечательно, что в этом туре у хозяев еще только две победы. Но там принимавшая сторона явно была фаворитом. «Верес»,отчаянно старавшийся не отпускать «Ильичевец» в первой части сезона, в новом году умудрился проиграть три поединка кряду. И позволил не только солидно оторваться мариупольцам, но и обогнать себя «Десне». Сейчас ровенская команда потихоньку выбирается из ямы, выигравуже второй матч. На сей разу «Горняка-Спорт»—4:2, который также набрал неплохую форму и не проигрывал три тура подряд. Однако взаимоотношения с бывшим Комсомольском у «красно-черных» складываются легко и только из крупных побед: в первом круге «Верес» выиграл 6:1.Одним из главных творцов нынешнего успеха стал нападающий Руслан Степанюк, он оформил дубль и довел свой снайперский показатель до 19 мячей в чемпионате. Тем самым стал лучшим бомбардиром «Вереса» в одном чемпионате Украины времен Независимости (прошлый рекорд принадлежал Юрию Баховскому, который в 1997/98 годах забил 18 мячей).

«Гелиос» — уникальная команда. В нынешнем сезоне ребята Сергея Сизихина лишь трижды забивала больше одного гола за матч, во всех остальных проводила максимум один мяч. Не стал исключением и домашний поединок против столичного «Арсенала». Благодаря точному удару Кравченко, «солнечные» добыли минимальную победу. При этом «Гелиос» является одной из лучших команд чемпионата в защите — всего 15 пропущенных мячей. Благодаря этой победе харьковчане сумели подобраться к группе лидеров и теперь лишь на одно очко отстаютот четвертого «Колоса», который в этом туре уступил «Десне» (0:1).

Хуже татар

В, безусловно, центральном поединке тура коваливцы принимали дома вторую команду таблицы. Все решил один забитый гол, и его на свой счет наконец-то записал опытный новичок черниговцев Владимир Лысенко, зимой пришедший из донецкого «Олимпика». Мастерским кивком он переправил мяч в ворота после навесной передачи с фланга.

Пострадали от званых гостей, которые оказались тоже не лучше татарина, и многие другие клубы-хозяева, вполне обоснованно рассчитывавшие на три очка. Например, «Оболонь-Бровар» выиграла свой второй матч подряд, да не где-нибудь, а в Ахтырке. Местный «Нефтяник-Укрнефть» до последних минут вел в счете, и мысленно уже, наверное, начинал праздновать победу. Но тут за дело взялся Продан, который на 89-й и 94-й минутах сделал дубль и принес пивоварам зрелищную победу. Василий забил уже три мяча в последних двух матчах.

Никак не может нащупать свою игру «Черкасский Днепр». В 25-ом туре подопечные Вадима Евтушенко на глазах у родных болельщиках потерпели минимальное поражение от «Полтавы». С его учетом черкасчане уже четыре тура не могут победить, и в трехиз них забить! После матча коуч днепрян посетовал на ошибки в обороне, из-за которых команде забивают на ровном месте. Тренер «Полтавы» Юрий Ярошенко, естественно, остался доволен, что удалось поймать соперника на контратаке.Справедливо добавив, что победу в первую очередь добывают именно футболисты, а не тренера.

Сразу несколько не рядовых событий произошло в матче «Буковины» и «Ингульца». Во-первых,хозяева в этом году еще не проигрывали и были вознаграждены своими болельщиками: эта игра стала самой посещаемой в туре (1700 зрителей). Но «Ингулец» сумел выиграть,а Мишуренко своим точным ударом перервал сухую серию вратаря «Буковины» Олега Мозиля, в четырехпредыдущих встречах державшего ворота на замке. На послематчевой пресс-конференции оба тренера отметили, что это игра была, прежде всего, за очки и на первый план выходил результат. Именно так оно и случилось, ведь благодаря победе петровская команда сумела обогнать в таблице и «Буковину», и «Горняк-Спорт».

Лидер чемпионата «Ильичевец» пожаловал в гости к 15-му «Николаеву», в тоже время гордящемуся званием полуфиналиста Кубка. Мариупольцы сумели добыть свою 19-ю победу в сезоне,а героями встречи стали одни из лучших футболистов приазовцев в нынешнем сезоне — Руслан Кисиль и Денис Кожанов. Они забили по мячу,причем оба делали это прямыми ударами со штрафных.Для Кисиля гол стал 14-м в сезоне, и он продолжает погоню за своим тезкой Степанюком. Кожанов отметился в шестой раз.

Мировая, не устроившая никого

К поединку против «Сум» краматорский «Авангард» подходил фаворитом, ведь шел в середине таблицы, в то время как сумчане обосновались на опасной 16-й позиции.Тем не менее, команда Анатолия Безсмертного смогла упереться и отобрать очки у гостей. При этом «Сумы» могли даже рассчитывать на победу. Ведь на 44-й минуте у соперника был удален полузащитник Виталий Тимофеенко, который был одним из самых активных в составе команды Александра Косевича. Но во втором тайме хозяева не сумели воплотить в гол численное большинство, и подарили зрителям унылые нули на табло.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 25-й тур

14 апреля, пятница

«Тернополь» — «Скала» —1:0
Гол: Захаркив, 49.

Удаление: Курило, 90+4 (Т).

«Нефтяник-Укрнефть» — «Оболонь-Бровар» —1:2
Голы: Сондей,36 —Продан, 89, 90+4.

«Верес» — «Горняк-Спорт» —4:2
Голы: Степанюк, 16 пенальти, 27, Борзенко, 33, Волошинович, 71 — Панасенко, 72, Моисеенко, 86 пенальти.

«Сумы» — «Авангард» — 0:0

Удаление: Тимофеенко, 44 (А).

«Черкасский Днепр» — «Полтава» — 0:1
Гол: Нехтий, 68.

«Буковина» — «Ингулец» — 0:1
Гол: Мишуренко, 11.

«Гелиос» — «Арсенал» — 1:0
Гол: Кравченко, 51.

15 апреля, суббота

«Колос» — «Десна» — 0:1
Гол: Лысенко, 40.

«Николаев» — «Илльичевец» — 1:2
Голы: Берко, 89 пенальти—Кисиль, 41, Кожанов, 56.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.