Воскрешение аутсайдера

Десять туров миновало со времен последней победы «Тернополя» в чемпионате Первой лиги. Тогда, 22 октября гол Адриана Бабича принес «горожанам» три очка в домашнем матче с «Николаевом» — 2:1. С тех пор незадачливые тернопольцы не выигрывали, правда, 19-й тур пропустили из-за ноябрьских снегопадов. Перенесенный поединок с «Буковиной» запланирован в Черновцах на завтра, 18 апреля.

По-хозяйски

Наконец-то прорвало аутсайдера. «Тернополю» удалось дома минимально обыграть «Скалу», которая своим омоложенным составом тоже очень сильно буксует: в пяти весенних турах у стрыйчан пять поражений. В битве неудачников все решил один гол, его автором стал молодой нападающий Юрий Захаркив, удачно макушкой боднувший мяч в ворота, хотя вратарь Олег Билый живописными жестами долго доказывал боковому арбитру, что мяч линию не пересек.

Для зимнего новичка тернопольцев это уже второй гол в сезоне, первый Захаркив забил в ничейном матче 22-го тура «Тернополь» — «Сумы» (2:2). Еще осенью габаритный 21-летний форвард (рост 189 см, вес 80 кг) находился в дубле «Карпат», но почти не играл. Эта победа стала для «Тернополя»всего лишь третьей в нынешнем сезоне, он по-прежнему последний.

Примечательно, что в этом туре у хозяев еще только две победы. Но там принимавшая сторона явно была фаворитом. «Верес»,отчаянно старавшийся не отпускать «Ильичевец» в первой части сезона, в новом году умудрился проиграть три поединка кряду. И позволил не только солидно оторваться мариупольцам, но и обогнать себя «Десне». Сейчас ровенская команда потихоньку выбирается из ямы, выигравуже второй матч. На сей разу «Горняка-Спорт»—4:2, который также набрал неплохую форму и не проигрывал три тура подряд. Однако взаимоотношения с бывшим Комсомольском у «красно-черных» складываются легко и только из крупных побед: в первом круге «Верес» выиграл 6:1.Одним из главных творцов нынешнего успеха стал нападающий Руслан Степанюк, он оформил дубль и довел свой снайперский показатель до 19 мячей в чемпионате. Тем самым стал лучшим бомбардиром «Вереса» в одном чемпионате Украины времен Независимости (прошлый рекорд принадлежал Юрию Баховскому, который в 1997/98 годах забил 18 мячей).

«Гелиос» — уникальная команда. В нынешнем сезоне ребята Сергея Сизихина лишь трижды забивала больше одного гола за матч, во всех остальных проводила максимум один мяч. Не стал исключением и домашний поединок против столичного «Арсенала». Благодаря точному удару Кравченко, «солнечные» добыли минимальную победу. При этом «Гелиос» является одной из лучших команд чемпионата в защите — всего 15 пропущенных мячей. Благодаря этой победе харьковчане сумели подобраться к группе лидеров и теперь лишь на одно очко отстаютот четвертого «Колоса», который в этом туре уступил «Десне» (0:1).

Хуже татар

В, безусловно, центральном поединке тура коваливцы принимали дома вторую команду таблицы. Все решил один забитый гол, и его на свой счет наконец-то записал опытный новичок черниговцев Владимир Лысенко, зимой пришедший из донецкого «Олимпика». Мастерским кивком он переправил мяч в ворота после навесной передачи с фланга.

Пострадали от званых гостей, которые оказались тоже не лучше татарина, и многие другие клубы-хозяева, вполне обоснованно рассчитывавшие на три очка. Например, «Оболонь-Бровар» выиграла свой второй матч подряд, да не где-нибудь, а в Ахтырке. Местный «Нефтяник-Укрнефть» до последних минут вел в счете, и мысленно уже, наверное, начинал праздновать победу. Но тут за дело взялся Продан, который на 89-й и 94-й минутах сделал дубль и принес пивоварам зрелищную победу. Василий забил уже три мяча в последних двух матчах.

Никак не может нащупать свою игру «Черкасский Днепр». В 25-ом туре подопечные Вадима Евтушенко на глазах у родных болельщиках потерпели минимальное поражение от «Полтавы». С его учетом черкасчане уже четыре тура не могут победить, и в трехиз них забить! После матча коуч днепрян посетовал на ошибки в обороне, из-за которых команде забивают на ровном месте. Тренер «Полтавы» Юрий Ярошенко, естественно, остался доволен, что удалось поймать соперника на контратаке.Справедливо добавив, что победу в первую очередь добывают именно футболисты, а не тренера.

Сразу несколько не рядовых событий произошло в матче «Буковины» и «Ингульца». Во-первых,хозяева в этом году еще не проигрывали и были вознаграждены своими болельщиками: эта игра стала самой посещаемой в туре (1700 зрителей). Но «Ингулец» сумел выиграть,а Мишуренко своим точным ударом перервал сухую серию вратаря «Буковины» Олега Мозиля, в четырехпредыдущих встречах державшего ворота на замке. На послематчевой пресс-конференции оба тренера отметили, что это игра была, прежде всего, за очки и на первый план выходил результат. Именно так оно и случилось, ведь благодаря победе петровская команда сумела обогнать в таблице и «Буковину», и «Горняк-Спорт».

Лидер чемпионата «Ильичевец» пожаловал в гости к 15-му «Николаеву», в тоже время гордящемуся званием полуфиналиста Кубка. Мариупольцы сумели добыть свою 19-ю победу в сезоне,а героями встречи стали одни из лучших футболистов приазовцев в нынешнем сезоне — Руслан Кисиль и Денис Кожанов. Они забили по мячу,причем оба делали это прямыми ударами со штрафных.Для Кисиля гол стал 14-м в сезоне, и он продолжает погоню за своим тезкой Степанюком. Кожанов отметился в шестой раз.

Мировая, не устроившая никого

К поединку против «Сум» краматорский «Авангард» подходил фаворитом, ведь шел в середине таблицы, в то время как сумчане обосновались на опасной 16-й позиции.Тем не менее, команда Анатолия Безсмертного смогла упереться и отобрать очки у гостей. При этом «Сумы» могли даже рассчитывать на победу. Ведь на 44-й минуте у соперника был удален полузащитник Виталий Тимофеенко, который был одним из самых активных в составе команды Александра Косевича. Но во втором тайме хозяева не сумели воплотить в гол численное большинство, и подарили зрителям унылые нули на табло.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига. 25-й тур

14 апреля, пятница

«Тернополь» — «Скала» —1:0

Гол: Захаркив, 49.

Удаление: Курило, 90+4 (Т).

«Нефтяник-Укрнефть» — «Оболонь-Бровар» —1:2

Голы: Сондей,36 —Продан, 89, 90+4.

«Верес» — «Горняк-Спорт» —4:2

Голы: Степанюк, 16 пенальти, 27, Борзенко, 33, Волошинович, 71 — Панасенко, 72, Моисеенко, 86 пенальти.

«Сумы» — «Авангард» — 0:0

Удаление: Тимофеенко, 44 (А).

«Черкасский Днепр» — «Полтава» — 0:1

Гол: Нехтий, 68.

«Буковина» — «Ингулец» — 0:1

Гол: Мишуренко, 11.

«Гелиос» — «Арсенал» — 1:0

Гол: Кравченко, 51.

15 апреля, суббота

«Колос» — «Десна» — 0:1

Гол: Лысенко, 40.

«Николаев» — «Илльичевец» — 1:2

Голы: Берко, 89 пенальти—Кисиль, 41, Кожанов, 56.

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