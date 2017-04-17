Галатасарай следит за Хачериди и Морозюком

Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн побывал с визитом в Украине, где стал свидетелем матча Премьер-лиги между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» (0:1).
По сообщениям турецкой прессы, Эргюн прибыл в Запорожье для того, чтобы увидеть в деле защитника «Динамо» Николая Морозюка и провести предварительные переговоры по трансферу другого футболиста команды Сергея Реброва, Евгения Хачериди.
Напомним, Хачериди ранее выражал свое желание покинуть «Динамо» и перейти в более сильный чемпионат.
Источник — Sport.ua
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