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Галатасарай следит за Хачериди и Морозюком

Турецкий клуб планирует подписать двух украинских защитников

  • 17.04.2017 11:35
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  • 1 комментария
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ФК Динамо Киев, Николай Морозюк
© ФК Динамо Киев, Николай Морозюк
Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн побывал с визитом в Украине, где стал свидетелем матча Премьер-лиги между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» (0:1).
 
По сообщениям турецкой прессы, Эргюн прибыл в Запорожье для того, чтобы увидеть в деле защитника «Динамо» Николая Морозюка и провести предварительные переговоры по трансферу другого футболиста команды Сергея Реброва, Евгения Хачериди.
 
Напомним, Хачериди ранее выражал свое желание покинуть «Динамо» и перейти в более сильный чемпионат.
 

Источник — Sport.ua

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