Владлен Юрченко в Леверкузене третий год. Уже привык - и он, и к нему. В эксклюзивном интервью журналистам Профутбола Юрченко рассказал, за чем больше всего скучает, с кем в команде удалось подружиться, как борется за право выходить в основном составе, а также о поддержке Андрея Воронина.





