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Владлен ЮРЧЕНКО: «Мехмеди очень понравился Киев»

Украинский полузащитник «Байера» - о своей немецкой карьере

  • 17.04.2017 11:25
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Метки
ФК Байер. Владлен Юрченко
© ФК Байер. Владлен Юрченко

Владлен Юрченко в Леверкузене третий год. Уже привык - и он, и к нему. В эксклюзивном интервью журналистам Профутбола Юрченко рассказал, за чем больше всего скучает, с кем в команде удалось подружиться, как борется за право выходить в основном составе, а также о поддержке Андрея Воронина.


 

Источник — ТСН

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