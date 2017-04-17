Владлен Юрченко в Леверкузене третий год. Уже привык - и он, и к нему. В эксклюзивном интервью журналистам Профутбола Юрченко рассказал, за чем больше всего скучает, с кем в команде удалось подружиться, как борется за право выходить в основном составе, а также о поддержке Андрея Воронина.
Источник — ТСН
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