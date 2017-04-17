Скандальный матч «Олимпик» - «Металлист» состоялся еще полтора года назад. КДК должен был рассмотреть дело после выводов Комитета честной игры. Однако в ходе рассмотрения документы где-то «потерялись». На этой неделе Андрей Павелко заверил, что берет это дело под свой личный контроль.
Источник — ТСН
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