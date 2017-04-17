Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Малиновский вновь забивает за Генк

Экс-игрок донецкого «Шахтера» сыграл против Андрея Тотовицкого

  • 17.04.2017 10:23
  • 907 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Генк. Руслан Малиновский
© ФК Генк. Руслан Малиновский
Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей в матче чемпионата Бельгии против «Кортрейка». Команда экс-игрока «Зари» и «Шахтера» добыла крупную победу со счетом 3:0.
 
В составе «Кортрейка» весь матч на поле провел еще один воспитанник «горняков» Андрей Тотовицкий.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.