Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский отметился голом и результативной передачей в матче чемпионата Бельгии против «Кортрейка». Команда экс-игрока «Зари» и «Шахтера» добыла крупную победу со счетом 3:0.
В составе «Кортрейка» весь матч на поле провел еще один воспитанник «горняков» Андрей Тотовицкий.
Источник — Sport.ua
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