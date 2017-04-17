Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сталь - самая организованная команда»

Главный тренер «Днепра» поделился своими впечатлениями от матча против «Стали».
- Мы довольны тем, как выглядели против очень приличного соперника. Пожалуй, это самая организованная команда из тех, с которыми мы встречались после зимнего перерыва. И с учетом имеющегося ресурса мы выглядели хорошо.
Источник — ТК Футбол
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