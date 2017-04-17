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Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Сталь - самая организованная команда»

Наставник «Днепра» - о матче против «Стали» (0:0)

  • 17.04.2017 10:09
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fcdnipro.ua. Дмитрий Михайленко
© fcdnipro.ua. Дмитрий Михайленко
Главный тренер «Днепра» поделился своими впечатлениями от матча против «Стали».
 
- Мы довольны тем, как выглядели против очень приличного соперника. Пожалуй, это самая организованная команда из тех, с которыми мы встречались после зимнего перерыва. И с учетом имеющегося ресурса мы выглядели хорошо.
 

Источник — ТК Футбол

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