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Василий САЧКО: «Получились два разных тайма»

Наставник «Ворсклы» - о матче против «Карпат» (0:0)

  • 17.04.2017 09:44
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ФК Ворскла. Василий Сачко
© ФК Ворскла. Василий Сачко
Тренер «Ворсклы» Василий Сачко проанализировал игру его команды против «Карпат».
 
- Получилось два разных тайма. У нас произошли перестановки, ведь выпал ряд ведущих игроков. Мы изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны, поэтому не дали сегодня сыграть Матвиенко и Гладкому. На оборону с задачей справились.
 

Источник — ТК Футбол

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