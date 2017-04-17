Василий САЧКО: «Получились два разных тайма»

Тренер «Ворсклы» Василий Сачко проанализировал игру его команды против «Карпат».
- Получилось два разных тайма. У нас произошли перестановки, ведь выпал ряд ведущих игроков. Мы изучали соперника, знали его сильные и слабые стороны, поэтому не дали сегодня сыграть Матвиенко и Гладкому. На оборону с задачей справились.
Источник — ТК Футбол
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