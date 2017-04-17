Кравец получил травму в матче против Сельты

Что называется, дважды одной левой!))

А Шевченко его в сборную не взял........ ))))

как раз таки он прав. Только такой человек придумает себе ник подобный.

Да, здесь соглашусь. Не зря же вы ее как обязательный элемент патриотизма увековечиваете. Поскака...

Дуже добрі діалоги в День воскресіння Христа. Схаменіться, якщо ви люди

Так я давно вам говорил, завязывайте в Кащенко свои флеш-мобы с посудой на голове проводить. Ты ...

Ношение каструли до добра не доводит. Совсем ужо болезненный зашкварился. *WRIT...

А людей тоже воскресили??? дЭбилушка.