Кравец получил травму в матче против Сельты

Арендованный у киевского «Динамо» Артем Кравец вышел в стартовом составе «Гранады» на матч 32-го тура чемпионата Испании против «Сельты», однако не смог доиграть поединок до конца.
Перед перерывом форвард сборной Украины получил травму голеностопа и вынужден был попросить замену. Напомним, что «Гранада» в итоге уступила «Сельте» со счетом 0:3 и не смогла подняться с 17-го места в турнирной таблице.
Источник — Sport.ua
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