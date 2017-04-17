Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Кравец получил травму в матче против Сельты

Украинский нападающий не доиграл матч до конца

  • 17.04.2017 09:39
  • 568 просмотров
  • 0 комментария
Метки
granadacf.es. Артем Кравец
© granadacf.es. Артем Кравец
Арендованный у киевского «Динамо» Артем Кравец вышел в стартовом составе «Гранады» на матч 32-го тура чемпионата Испании против «Сельты», однако не смог доиграть поединок до конца.
 
Перед перерывом форвард сборной Украины получил травму голеностопа и вынужден был попросить замену. Напомним, что «Гранада» в итоге уступила «Сельте» со счетом 0:3 и не смогла подняться с 17-го места в турнирной таблице.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.