Юрген КЛОПП: «Победа над Вест Бромвич - фантастический результат»

- В первом тайме игра была немного статичной, но мы забили чудесный гол после штрафного, - заявил после победы Юрген Клопп. - У нас было два, три или четыре шанса увеличить счёт. Это фантастический результат, поскольку на поле «Вест Бромвича» всегда сложно играть. Эти три очка являются особенными для нас.

В плане на игру мы повторяли: «Только не стандарты, только не стандарты». Нам нужно было приспособиться к стилю «Вест Брома». Сегодня защита действительно хорошо сыграла, а Миньоле был надёжен.