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Юрген КЛОПП: «Победа над Вест Бромвич - фантастический результат»

Наставник «Ливерпуля» подвел итоги матча против «Вест Бромвича» (1:0)

  • 17.04.2017 09:22
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ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
- В первом тайме игра была немного статичной, но мы забили чудесный гол после штрафного, - заявил после победы Юрген Клопп. - У нас было два, три или четыре шанса увеличить счёт. Это фантастический результат, поскольку на поле «Вест Бромвича» всегда сложно играть. Эти три очка являются особенными для нас.
 
В плане на игру мы повторяли: «Только не стандарты, только не стандарты». Нам нужно было приспособиться к стилю «Вест Брома». Сегодня защита действительно хорошо сыграла, а Миньоле был надёжен.
 

Источник — Sport.ua

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