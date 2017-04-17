Гранада разгромно уступила Сельте, Кравца заменили в перерыве

Это разговор двух умолишенных. Один просит отдать то, чего нет, а второй просит за это ничего ден...

Я все интервью Ярика перечитал, с целью как это было, и с надеждой когда начнут восстанавливать. ...

Какие деньги-то он заплатил? По тем же словам Ярика, курица должна была платить частями. заплатив...