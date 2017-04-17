Гранада разгромно уступила Сельте, Кравца заменили в перерыве

Чемпионат Испании. 32-й тур
«Гранада» – «Сельта» – 0:3
Голы: 0:1 – 23 Хосабед, 0:2 – 73 Диас, 0:3 – 76 Бовю.
«Гранада» – Очоа, Сонье, Сильва, Рубен Везу, Ингасон, Крхин (Бога, 74), Агбо, Мубарак, Перейра (Литри, 74), Кравец (Карсела-Гонсалес, 46), Понсе.
«Сельта» – Альварес, Ронкалья, Гомес, Планас, Альваро Лемос, Диоп, Диас, Хосабед (Хосеп Сенье, 80), Юльсагер (Радоя, 69), Бонгонда, Бовю (Систо, 83).
Предупреждения: Ингасон (37), Мубарак (38), Кравец (41), Диас (58), Альваро Лемос (59), Сильва (81), Понсе (88).
Источник — Sport.ua
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