Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Владимир ШАРАН: «Стыдно перед своими болельщиками»

«Черноморец» – «Александрия» – 1:0. Послематчевая пресс-конференция главного тренера «Александрии»

  • 16.04.2017 21:49
  • 471 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Владимир ШАРАН: «Стыдно перед своими болельщиками»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:

— Очень тяжело говорить после негативного результата, который влияет на наше настроение. Но я не буду оправдываться, говоря о причинах. Проиграли мы нашему конкуренту «Черноморцу». Ничейный результат был бы более справедливым. Но борьба еще впереди. Хотелось бы, чтобы наши ребята поскорее окрепли, а тогда, безусловно, результат будет другой.

Сейчас на данном этапе очень сложно что-то анализировать. Было много брака в передачах, нервозность, особенно в первом тайме… И стыдно перед своими болельщиками.

Источник — ФК Черноморец

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.