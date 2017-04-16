Владимир ШАРАН: «Стыдно перед своими болельщиками»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:
— Очень тяжело говорить после негативного результата, который влияет на наше настроение. Но я не буду оправдываться, говоря о причинах. Проиграли мы нашему конкуренту «Черноморцу». Ничейный результат был бы более справедливым. Но борьба еще впереди. Хотелось бы, чтобы наши ребята поскорее окрепли, а тогда, безусловно, результат будет другой.
Сейчас на данном этапе очень сложно что-то анализировать. Было много брака в передачах, нервозность, особенно в первом тайме… И стыдно перед своими болельщиками.
Источник — ФК Черноморец
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