Владимир ШАРАН: «Стыдно перед своими болельщиками»

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран:



— Очень тяжело говорить после негативного результата, который влияет на наше настроение. Но я не буду оправдываться, говоря о причинах. Проиграли мы нашему конкуренту «Черноморцу». Ничейный результат был бы более справедливым. Но борьба еще впереди. Хотелось бы, чтобы наши ребята поскорее окрепли, а тогда, безусловно, результат будет другой.



Сейчас на данном этапе очень сложно что-то анализировать. Было много брака в передачах, нервозность, особенно в первом тайме… И стыдно перед своими болельщиками.