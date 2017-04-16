Фанаты Спартака вывесили плакат с Луческу: «В Питере – ныть»

Во время матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» фанаты московского клуба вывесили баннер с изображением главного тренера питерской команды – Мирчей Луческу.
Румынский наставник изображен в окружении больных и раненых пиратов, надпись на баннере гласит: «В Питере ныть».
Поединок завершился минимальным поражением команды Луческу.
Чемпионат России. 23-й тур
«Спартак» – «Зенит» – 2:1
Голы: 1:0 – 21 Промес, 1:1 – 66 Дзюба, 2:1 – 80 Самедов.
«Спартак» – Ребров, Ташчи, Джикия, Ещенко, Комбаров, Промес, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин.
«Зенит» – Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Смольников, Эрнани (Шатов, 46), Данни, Юсупов (Маурисио, 79), Жулиано (Джорджевич, 89), Дзюба, Кокорин.
Предупреждение: Промес (85).
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http://ru-ultras.livejournal.com/137452.html
Хотел это же написать, слово в слово Апередили
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