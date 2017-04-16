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Фанаты Спартака вывесили плакат с Луческу: «В Питере – ныть»

Болельщики московского клуба издеваются над своими соперниками

  • 16.04.2017 21:21
  • 4254 просмотров
  • 14 комментария
Метки
ФК Зенит. Мирча Луческу
© ФК Зенит. Мирча Луческу

Во время матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» фанаты московского клуба вывесили баннер с изображением главного тренера питерской команды – Мирчей Луческу.

Румынский наставник изображен в окружении больных и раненых пиратов, надпись на баннере гласит: «В Питере ныть».

Поединок завершился минимальным поражением команды Луческу.

Чемпионат России. 23-й тур

«Спартак» – «Зенит» – 2:1
Голы: 1:0 – 21 Промес, 1:1 – 66 Дзюба, 2:1 – 80 Самедов.

«Спартак» – Ребров, Ташчи, Джикия, Ещенко, Комбаров, Промес, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Глушаков, Попов (Мельгарехо, 74), Зобнин.
«Зенит» – Лунев, Нету, Иванович, Кришито, Смольников, Эрнани (Шатов, 46), Данни, Юсупов (Маурисио, 79), Жулиано (Джорджевич, 89), Дзюба, Кокорин.
Предупреждение: Промес (85).

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 16.04.2017 21:24
    -4
    и где банер? фото луческу мы и так видели....
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    Jeck
      Jeck, 16.04.2017 21:40
    +13
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    Вова Бойко
      Вова Бойко, 16.04.2017 21:44
    +10
    Круто попустили!
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    olexyn
    online
      olexyn, 16.04.2017 21:45
    +12
    судячи з рахунку, буде нити сьогодні і не тільки на неві.
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    jekavayp
      jekavayp, 16.04.2017 21:53
    +10
    Шапка мирчи печально вздохнула и подумала - вам смешно, а мне мордой об газону
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    александр ковтун
      александр ковтун, 16.04.2017 22:08
    +10
    а наши фаны такое за 10 лет неразу и не сделали..
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    Serhiy (Миколаїв)
      Serhiy (Миколаїв), 16.04.2017 22:12
    +9
    Никогда не думал, что когда то буду рад победе Спартака.
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    Антон Брик
      Антон Брик, 16.04.2017 22:17
    +3
    там еще ниже был баннер "Москва слезам не верит"
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    Антон Брик
      Антон Брик, 16.04.2017 22:19
    +3
    здорово опустили
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    Космонавт ДК
      Космонавт ДК, 16.04.2017 22:20
    +3
    александр ковтун, 16.04.2017 22:08
    а наши фаны такое за 10 лет неразу и не сделали..
    Ось дивись,трошки є..
    http://ru-ultras.livejournal.com/137452.html
    Ссылка
    checna-ebet-russia-7
      checna-ebet-russia-7, 16.04.2017 22:31
    +2
    И зачем эта цыганская дочь решила в Пидерацию податься? За длинным леем? Ну а нытиков нигде не любят.
    Ссылка
    seregka1991
      seregka1991, 16.04.2017 22:36
    +2
    гыгы
    Ссылка
    Lanskoy
    online
      Lanskoy, 16.04.2017 22:42
    +1
    Serhiy (Миколаїв), 16.04.2017 22:12
    Никогда не думал, что когда то буду рад победе Спартака.

    Хотел это же написать, слово в слово Апередили
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    trancelife
    online
      trancelife, 16.04.2017 22:48
    0
    Еще шажок к чемпионству!!!
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