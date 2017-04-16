Фанаты Спартака вывесили плакат с Луческу: «В Питере – ныть»

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Геннадий КЕРНЕС: «Просил Курченко отдать Металлист Харькову» 22:41 — zhevaua Какие деньги-то он заплатил? По тем же словам Ярика, курица должна была платить частями. заплатив... 22:36 — metallist_verder Видно Курица обижен не меньше Ярославского. Денег то он отдал настоящих, в ситуации когда должен ...