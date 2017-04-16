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Дармштадт сенсационно обыграл Шальке, Федецкий вышел во 2 тайме

Жером Гондорф забил победный гол на последних минутах встречи

  • 16.04.2017 21:05
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ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий

Чемпионат Германии. 29-й тур

«Дармштадт» – «Шальке-04» – 2:1
Голы: 1:0 – 11 Вранчич, 1:1 – 75 Коке, 2:1 – 90 Гондорф.

«Дармштадт» – Эссер, Банггор, Холланд, Сиригу (Федецкий, 46), Сулу, Алтынтоп, Камавуака (Шипплок, 77), Вранчич, Гондорф, Хеллер, Платте (Розенталь, 66).
«Шальке-04» – Фэрманн, Керер, Аого, Коке, Бадштубер, Горетцка, Гайс (Бенталеб, 67), Майер, Калиджури (Шопф, 81), Бургшталлер, Авдияй (Ди Санто, 55).
Предупреждения: Сиригу (39), Алтынтоп (54), Холланд (63), Керер (69), Майер (72), Банггор (83), Эссер (89).
Удаление: Керер (81).

Источник — Sport.ua

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