Дармштадт сенсационно обыграл Шальке, Федецкий вышел во 2 тайме

Чемпионат Германии. 29-й тур
«Дармштадт» – «Шальке-04» – 2:1
Голы: 1:0 – 11 Вранчич, 1:1 – 75 Коке, 2:1 – 90 Гондорф.
«Дармштадт» – Эссер, Банггор, Холланд, Сиригу (Федецкий, 46), Сулу, Алтынтоп, Камавуака (Шипплок, 77), Вранчич, Гондорф, Хеллер, Платте (Розенталь, 66).
«Шальке-04» – Фэрманн, Керер, Аого, Коке, Бадштубер, Горетцка, Гайс (Бенталеб, 67), Майер, Калиджури (Шопф, 81), Бургшталлер, Авдияй (Ди Санто, 55).
Предупреждения: Сиригу (39), Алтынтоп (54), Холланд (63), Керер (69), Майер (72), Банггор (83), Эссер (89).
Удаление: Керер (81).
Источник — Sport.ua
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