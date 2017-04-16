Валенсия и Севилья голов не забивали

Чемпионат Испании. 32-й тур
«Валенсия» – «Севилья» – 0:0
«Валенсия» – Диего Алвес, Мангаля, Гарай, Тони Лато, Монтойя, Орельяна (Нани, 80), Солер, Парехо (Санти Мина, 87), Перес, Дзадза, Мунир (Жоау Канселу, 73).
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Лангле, Мариано, Витоло (Йоветич, 15), Нзонзи, Корреа, Сарабия, Васкес (Монтойя, 82), Иборра.
Предупреждения: Тони Лато (22), Перес (30), Солер (50), Йоветич (65), Иборра (70).
Источник — Sport.ua
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