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Валенсия и Севилья голов не забивали

Команда Хорхе Сампаоли отстает от «Атлетико» уже на 3 очка

  • 16.04.2017 20:52
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sevillafc.es
© sevillafc.es

Чемпионат Испании. 32-й тур

«Валенсия» – «Севилья» – 0:0

«Валенсия» – Диего Алвес, Мангаля, Гарай, Тони Лато, Монтойя, Орельяна (Нани, 80), Солер, Парехо (Санти Мина, 87), Перес, Дзадза, Мунир (Жоау Канселу, 73).
«Севилья» – Рико, Пареха, Эскудеро, Лангле, Мариано, Витоло (Йоветич, 15), Нзонзи, Корреа, Сарабия, Васкес (Монтойя, 82), Иборра.
Предупреждения: Тони Лато (22), Перес (30), Солер (50), Йоветич (65), Иборра (70).

Источник — Sport.ua

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