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Манчестер Юнайтед — Челси — 2:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

  • 16.04.2017 20:50
  • 146 просмотров
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Метки
manutd.com
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В поединке 33-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» победу одержали хозяева:

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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