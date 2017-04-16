В перерыве поединка чемпионата Франции «Бастия» - «Лион» фанатская группировка хозяев поля во второй раз напала на игроков гостей. На этот раз в драку были вовлечены и стюарды, один из них ударил резервного голкипера «Лиона».

По информации французских СМИ, матч доигран не будет. На данный момент игроки покинули пределы стадиона на автобусе.

Напомним, беспорядки в Бастии начались еще до начала поединка.