В перерыве поединка чемпионата Франции «Бастия» - «Лион» фанатская группировка хозяев поля во второй раз напала на игроков гостей. На этот раз в драку были вовлечены и стюарды, один из них ударил резервного голкипера «Лиона».
По информации французских СМИ, матч доигран не будет. На данный момент игроки покинули пределы стадиона на автобусе.
Напомним, беспорядки в Бастии начались еще до начала поединка.
.@scbastia - @OL— OL_Plus (@OL_Plus) 16 квітня 2017 р.
On vous invite à suivre le stadier qui traverse le haut de l'écran #TeamOL #SCBOL pic.twitter.com/124YUUyTX7
.@SCBastia - @OL— OL_Plus (@OL_Plus) 16 квітня 2017 р.
Nouvelles images des échauffourées à la mi-temps#SCBOL #TeamOL #OL pic.twitter.com/r8kejzakg7
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